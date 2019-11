Lecce-Cagliari rinviata per pioggia, i salentini ospitano i sardi

Lecce-Cagliari si è conclusa un’oretta fa con un 2-2. A prescindere da quale sia stato il risultato finale, tuttavia, questa partita è balzata agli onori di cronaca per un episodio di grande lealtà e onore che ha contraddistinto i tifosi pugliesi.

Il match che si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio di ieri è stato posticipato a questo pomeriggio a causa del maltempo. L’abbondante pioggia ha infatti reso il terreno impraticabile, tanto che le due squadre non hanno potuto giocare la 17esima giornata di serie A.

Il gesto dei giallorossi

Appeso il rinvio dell’incontro, i tifosi sardi giunti in Puglia sfidando le intemperie, non hanno avuto modo di essere dispiaciuti poiché i giallorossi hanno deciso di offrire il proprio sostegno, proponendosi di offrire ospitalità in attesa del nuovo match che ha poi permesso di riempire lo stadio di Via del Mare anche quest’oggi, evitando loro il triste ritorno a casa senza aver visto la propria squadra del cuore giocare.

Il gesto non è passato inosservato al presidente del Lecce Sticchi Damiani, il quale ha twittato “il gesto importante che conferma il cuore della nostra tifoseria”. Anche il Cagliari non si è dimenticato dei propri tifosi, ringraziandoli con un “Avete sfidato la distanza e la pioggia per sostenere i colori rossoblù. A voi tutti, GRAZIE”.