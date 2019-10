La Puglia sugli abiti, le bellezze architettoniche, gli oggetti tipici e il buon cibo. Così nasce Le CriCo, un marchio made in Puglia che esalta tutto questo su esclusivi e originali capi di abbigliamento.

Questo progetto nasce dalla volontà di due donne amiche Maria Cristina Schiavone e Concetta Eliana Resta, che fin dalla tenera età hanno avuto in comune la passione per l’arte e per la propria città, Taranto.

Dopo aver intrapreso percorsi di vite differenti hanno poi deciso di riunire le proprie energie per dar vita a Le CriCo.

Il progetto è stato presentato lo scorso 11 agosto a Pulsano, nella manifestazione “Sentieri DiVini”, organizzata da Gianfranco Sasso, e presentata da Jo Squillo. A Le CriCo è stato conferito il Premio Nazionale “Terra di Puglia” per la moda, per aver dato vita a una collezione originale ed esclusiva.

La storie delle due amiche

La filosofia del ’Nulla si crea e nulla di distrugge, ma tutto si trasforma’ sulla quale si base l’esperienza di Maria Cristina Schiavone le ha permesso di dedicarsi, da ormai 15 anni, alla creazione di accessori e borse realizzati a mano utilizzando dei materiali poveri o di scarto. Al marchio EsbyCristys, questo il nome del primo progetto, bisogna aggiungere quello della realizzazione di abiti di tango su misura con il nome EsTangoLevante. Concetta Eliana Resta, invece, è architetto e pittrice a Roma, città nella quale si occupa di ristrutturazione di alberghi, residenze private e studi professionali. La partecipazione e la vittoria del concorso per la riqualificazione di sette luoghi della città di Taranto – Piazza Bettolo – ha fatto seguito ai lavori svolti nel periodo accademico sul restauro e della ristrutturazione di Beni artistici della città come il Convento Santa Chiara e il monumento di S. Andrea degli Armeni nella città vecchia di Taranto.

L’amore per la Puglia

L’esperienza ma soprattutto l’amore per il territorio pugliese ha permesso alle due amiche di dare vita al progetto Le CriCo, la cui mission è quella di esaltare le risorse umane del territorio. La Puglia, dopotutto, è famosa per il suo immenso patrimonio artistico, il cibo, le tradizioni, la musica, i personaggi famosi e il suo mare.

I soggetti rappresentati sui capi

Sono proprio questi elementi i soggetti preferiti degli abiti di Le CriCo, nati dalla stampa su tessuto dei dipinti realizzati dall’architetto Resta, scelti dopo un divertente scambio fra le due alla ricerca degli elementi simbolici e rappresentativi del territorio e realizzati per esaltare le forme della donna e del suo corpo.

Non solo abiti ma anche sciarpe, camicie, cravatte e complementi d’arredo

I tessuti utilizzatisono il raso, il cotone e la viscosa di cotone, ma anche viscosa in lana per realizzare dei capi adatti alla stagione invernale come ad esempio delle sciarpe. Tutti i capi sono realizzati a mano da Maria Cristina Schiavone.

A sorprendere le due amiche sono arrivate numerose richieste dal pubblico maschile, così per soddisfare anche gli uomini Le CriCo sta realizzando anche camicie e cravatte personalizzabili.

E perché no anche cuscini e tovaglie per una casa tutta made in Puglia, con i caratteristici disegni ma con tessuti adatti all’arredamento, come il lino.

Che si tratti di gonne, pantaloni, camicie, vestiti, sciarpe e cravatte poco importa, ciò che conta è l’originalità e l’unicità di quello che si indossa.

Potrete scegliere tra in numerosi disegni che Le CriCo vi propone:

Ponte girevole di Taranto

Tegame di coccio con orecchiette e cime di rapa

Pumi

Piatto di Grottaglie

Caciocavallo podolico

Trulli

Ulivi

Lampare

Fichi d’India

A voi la scelta!!!

Per maggiori informazioni è possibile contattare tramite messaggio le pagine Facebook e Instagram, Le CriCo art dressing.