Lamborghini sceglie la Puglia per promuovere le sue auto

Dopo la Nutella un’altra prestigiosa azienda Italiana ha scelto la Puglia per ambientare alcuni dei suoi scatti. La nota casa automobilistica Lamborghini, ha preso parte al progetto With Italy, For Italy, una dichiarazione d’amore per lo Stivale, i cui paesaggi sono stati immortalati dall’arte fotografica.

Venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana intraprenderanno un viaggio alla scoperta della bellezza, dell’unicità e dell’eccellenza di venti regioni italiane insieme ad altrettante Lamborghini, a sottolineare il momento di ripresa che sta vivendo il nostro Paese dopo l’emergenza Covid-19, valorizzandone la straordinaria ricchezza.

Lamborghini e gli scatti in giro per l’Italia

A partire dallo scorso 8 settembre, storie e luoghi dell’affascinante Bel Paese, da Nord a Sud, saranno raccontati attraverso l’obiettivo di artisti selezionati, in un affresco capace di esaltare un patrimonio identitario unico, impregnato di arte, storia, bellezze naturali e architettoniche, ma che mostra un’Italia fatta di eccellenze, talento, estro, ricerca estetica e innovazione, caratteristiche che sono profondamente radicate nel DNA della Casa del Toro.

A posare i modelli dell’attuale gamma Lamborghini: dall’ultima novità ibrida, la Sián Roadster, fino alla iperprestazionale Aventador SVJ e al Super SUV Urus, passando per l’agile Huracán in tutte le sue versioni – spyder, coupé, a trazione integrale e posteriore. Questo affresco di supersportive colorate e ipertecnologiche sarà completato da alcune delle vetture storiche di Sant’Agata Bolognese come Miura, Countach e Diablo.

Uno dei suoi gioielli, dunque, è stato immortalato con lo dietro lo sfondo dell’architiello San Felice. Queste le parole che hanno accompagnato il post Instagram: “Emozioni genuine, antiche tradizioni, gente gioiosa, luoghi autentici e alcune delle spiagge di sabbia e mare azzurro più belle d’Italia. Benvenuti in Puglia attraverso l’obiettivo di Gabriele Micalizzi. Sede di siti e storie che risalgono a migliaia di anni fa, questa regione italiana è stata esplorata dalla sua equivalente Super Sports Car – l’Aventador SVj Roadster – il cui design esclusivo e la tecnologia sofisticata ricordano il ricco patrimonio Lamborghini“.