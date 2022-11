La Puglia in classifica su 50 Top Italy

Poteva non esserci la Puglia in classifica tra i migliori ristoranti di pesce in Italia? Ovviamente no! Torna come ogni anno la classifica stilata da 50 Top Italy 2023.

50 Top Italy è una vera e propria classifica dei migliori indirizzi dove mangiare in Italia e nel mondo, divisi per categoria. Si possono trovare classifiche di ogni genere: miglior ristorante italiano nel mondo, miglior ristorante etnico nel mondo, i migliori panini in Italia ecc ecc. Tra le tante, una delle più ambite: miglior ristorante di pesce in Italia.

Si tratta di una vera e propria guida e le visite ai ristoranti sono fatte completamente in anonimato. Ebbene si, in tutto ci sono 150 esperti gastronomi che compilano sondaggi per stilare le classifiche. Ogni locale presente sulla guida riceve la visita da parte degli esperti, rigorosamente in anonimato, che pagano il conto e recensiscono il locale.

I ristoranti in classifica

L’anno scorso primo meritatissimo classificato portando la Puglia sul podio: Ristorante Da Tuccino a Polignano a Mare. Quest’anno a malincuore non lo troviamo sul podio ma in corsa, classificato al nono posto. Un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Non è tutto, al settimo posto troviamo una doppietta per la Puglia, si tratta di Corteinfiore, ristorante situato a Trani che si conferma tra i premiati anche in questa edizione.

Rimani aggiornato per scoprire le altre classifiche in cui si è distinta la Puglia.