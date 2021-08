La Montagna Spaccata di Puglia di Santa Maria al Bagno

Una comune strada in riva al mare cristallino del Salento. Si presenta così il paesaggio della Montagna Spaccata, chiamata così proprio poiché scavata per permettere di creare il collegamento per le auto.

Come ben sappiamo, però, anche quello che potrebbe sembrare un tipico scenario non degno di nota, in Salento si trasforma in un’occasione per conoscere un’ennesima bellezza del posto. Anche in questo caso la scogliera dalla quale è stata ricavata la provinciale 108 necessita di essere conosciuta e apprezzata.

Acqua limpida e luminosa

Oltre alla strada, infatti, dal suo promontorio è possibile arrivare al mare, la cui acqua, oltre ad essere particolarmente limpida, sembra trasformarsi in un colore particolarmente luminoso e unico nel suo genere. La Montagna Spaccata è anche un luogo di importante testimonianza storica: all’inizio del 900 questo posto è stato utilizzato come base di avvistamento, così come testimoniato dai piccoli bunker ancora presenti e visibili.

In tanti decidono di fermarsi nella suggestiva località della Montagna Spaccata. In questo tratto particolarmente panoramico, la costa è costituita da alcune insenature, dalle quali ci si può tuffare in un mare profondo. I numerosi scogli presenti, oltre ad essere raccomandati per tutti gli amanti dello snorkeling, sono sconsigliati per tutte le famiglie con i bimbi piccoli, che potrebbero avere oggettive difficoltà. Ciò che contribuisce a rendere la Montagna Spaccata un posto unico sono sicuramente alcune sorgenti di acqua che sboccando sul fondale rendono il mare particolarmente freddo in alcuni punti.

Alle sue spalle, invece, si distende la collina che ingloba pian piano il vicino territorio di San Mauro, costituendo così il bacino di conservazione naturale per le specie faunistiche e floristiche di tutta la macchia mediterranea.

Come raggiungere Montagna Spaccata

La località di Montagna Spaccata è presente sulla strada che collega due luoghi molto apprezzati del Salento, quello di Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, sulla provinciale 108.

Foto in alto @michelerizzello, foto a destra @elena_santini5286 (Instagram).