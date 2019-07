È un vero e proprio raggio di sole per te quello in arrivo sulle spiagge pugliesi!

Ci riferiamo al Jova Beach Party, che mette in luce la Puglia e le sue fantastiche spiagge con l’evento più atteso dell’estate, motivo per cui noi di Puglia.com abbiamo voluto ringraziare Lorenzo Cherubini, omaggiando il suo tour con installazioni site-specific… ovviamente in spiaggia.

È la litoranea di Barletta, sede del mega evento musicale, ad essere interessata dalle nostre installazioni luminose: un pannello lascia filtrare la luce solare, disegnando sulla sabbia il verso di una notissima canzone del rapper romano: “Un raggio di sole per te”.

Abbiamo quindi interpretato il Jova beach Party del 20 luglio come una carezza calorosa, come un gradito regalo per tutti gli amanti dell’estate e della buona musica.

Info Point

Il 20 luglio il nostro Staff sarà al servizio del pubblico del Jova Beach Party già a partire dalle ore 9:00; in mattinata ci troverete sulla litoranea di Barletta con un Info Point allestito proprio sul percorso pedonale che porta al concerto.

Riconoscerete di certo lo stand di Puglia.com: venite a conoscerci personalmente e vi omaggeremo di un gadget che vi sarà gradito!

Afterparty

Che si fa dopo il Jova Beach Party? Semplice: ci si gode l’Afterparty!

Guarda il video per scoprire il modo migliore per trascorrere il dopo festa.

Siete pronti a rendere indimenticabile l’estate 2019?

Ci vediamo all’unica tappa pugliese del Jova Beach Party!

Puglia.com ringrazia: Comune di Barletta, Nidoma, Match.it, Player.it, Vecchio Forno in Blu, Giancar, NoiEnergia, New Safety Work, Lupo di Mare