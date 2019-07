L’evento dell’estate, o per meglio dire dell’anno, si è concluso in un clamoroso successo. Il Jova Beach Party di Barletta è stato un’esplosione di musica, gioia, divertimento ma anche di eco-sostenibilità.

Fin dalle prime ore della giornata di ieri i numerosi fan pugliesi si sono affacciati sulla litoranea Pietro Paolo Mennea di Barletta per partecipare all’unica tappa del tour. Ad accoglierli, oltre alle meraviglie della città della Disfida, anche lo staff di Puglia.com, portale che si occupa delle bellezze dalla regione e delle sue aziende.

Il nostro Info Point, allestito sulla litoranea proprio sul percorso pedonale che portava al villaggio del Jova Beach Party, è stato presente fin dalle 9 del mattino al servizio dei partecipanti al concerto.

Tanti i gadget di Puglia.com

Oltre ad essere omaggiati dai nostri pratici e utili gadget, in tantissimi hanno immortalato la felicità prima di entrare nel fantastico mondo quasi surreale dell’area brillantemente allestita per l’occasione scattandosi un selfie con il Jova in persona. La cornice Instagram di Puglia.com è stata una tappa quasi obbligatoria per uno scatto a prova di like con il cartonato del cantante.

La gioia di tutti i presenti è stato il nostro raggio di sole personale: ci è sembrato quindi un’occasione succulenta per scandire le parole di una delle più celebri canzoni di Lorenzo Jovanotti e di fare in modo che le stesse accarezzassero dolcemente la sabbia: le installazioni luminose hanno contribuito a rendere il tutto più speciale, il “raggio di sole per te” di Puglia.com si è trasformato in un augurio diventato realtà.

Il Jova Beach Party di Barletta

La sfida inedita proposta per il Jova Beach Party è stata superata a pieni voti. L’energia instancabile del cantante romano ha contagiato gli oltre 40 mila spettatori che sono rimasti incantati dall’evento. Impeccabili anche gli altri super ospiti: il beat acid tropical degli Acido Pantera, il ritmo raggae-pop dei Boomdabash, il Canzoniere Grecanico Salentino, J.P. Bimeni & The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr Rain e i Sud Sound System hanno contribuito a rendere l’evento unico, tanto che in tanti si chiedono quando potranno assistere nuovamente ad uno spettacolo del genere.

Gli ospiti inattesi, Rocco Hunt e Caparezza, sono stati accolti con entusiasmo dalle oltre 40 mila persone lì presenti.

Per più di 8 ore il pubblico pugliese si è divertito e sfrenato, alternando momenti di assoluto romanticismo ad alcuni più esilaranti. Incantevole, nelle ore serali, l’omaggio all’incredibile luna che ha illuminato il vastissimo pubblico: quale data migliore per esaltarla se non quella del 20 luglio, a ridosso dei 50 anni del primo sbarco lunare?

Un Jovanotti inarrestabile, padrone del palco e del suo pubblico, giunto nella città pugliese in massa, per poter ammirare un appuntamento che difficilmente potrà essere dimenticato. A non essere abbandonato è stato anche l’ambiente, che sicuramente merita parte del successo dell’evento. E così, nelle battute finali del Jova Beach Party una parola è stata spesa anche per l’eco-sostenibilità: “Lasciate questa meravigliosa litoranea pulita, il nostro obiettivo deve sempre restare sempre quello di liberarci delle plastiche monouso e di rispettare ciò che ci circonda”.

Puglia.com, il portale più seguito dedicato alla regione, non poteva che essere parte integrante di questa meraviglia: terminata questa avventura, tuttavia, siamo già pronti per iniziarne un’altra: continua a seguirci per non perderti le prossime novità.