Japigia in pieno restyling, un nuovo parco e 115 alberi in programma

Sarà un autunno più verde per il quartiere di Japigia, a Bari, dove alla completa riqualificazione di un’area multifunzionale seguirà l’impianto di oltre 110 alberi, che verranno piantonati nei prossimi mesi.

Il parco

In via Suglia 62, nel comune capoluogo di regione, è stato riaperto un parco totalmente ristrutturato grazie al lavoro dell’Aimu cittadino, ora dotato di un campo polisportivo dedicato al basket e alla pallavolo, di un impianto di illuminazione a chiamata e di ben due aree recintate dove i cani potranno essere lasciati liberi senza problemi di sorta. Una superficie vastissima bonificata con assoluta cura, aperta fino alla fine dell’estate dalle 7:00 del mattino a mezzanotte, con chiusura anticipata alle 21:00 durante il periodo invernale.

I fondi utilizzati provengono da quelli relativi a un vecchio appalto comunale, 120mila euro con cui nel 2017 è stata ristrutturata un’area giochi di Torre a Mare. Grazie a questo intervento i giardini, prima lasciati in uno stato di relativo abbandono, ora possono vantare funzioni a disposizione di ogni passante, quella sportiva e quella dedicata allo sgambamento degli amici a quattro zampe. Inoltre è previsto l’impianto di attrezzature ginniche, come d’abitudine da diversi mesi in ogni restyling realizzato in diverse zone del comune.

Gli alberi

Questo avviene parallelamente alla chiusura della gara d’appalto che regalerà 115 nuovi alberi in via Caldarola, sempre quartiere Japigia. Diverse piante erano state espiantate nel 2016 per via di diverse opere di riqualificazione necessarie all’ottimizzazione urbana, ma ora il verde tornerà a riempire la zona, tre volte superiore a quanto non fosse in precedenza. Il tutto avverrà in autunno e il progetto prevede l’utilizzo di alberi le cui radici non danneggeranno minimamente il manto stradale, arricchiti da un impianto d’irrigazione e dotati anche di un’assicurazione dedicata, dimostrando un’attenzione dettagliata al piano di lavoro da parte del Comune di Bari.

Il quartiere di Japigia si avvicina ai suoi cittadini, diventando sempre più godibile e a portata di tutti.