Itabus in Puglia: 9 collegamenti verso il resto d’Italia

Itabus, la nuova compagnia fondata da Flavio Cattaneo e anche Luca Cordero di Montezemolo, approda in Puglia con 9 tappe e oltre 100mila biglietti venduti nel suo primo mese di attività.

Nonostante le misure di distanziamento anti-Covid, come diffuso in una nota stampa, con la sua flotta green e hi-tech ha raggiunto il traguardo con solo un sesto di quello che sarà il parco mezzi a regime. Ad essere servite da Itabus non solo le città più grandi ma anche le piccole località, per una rete estesa e capillare. Tanti i collegamenti per il Sud Italia: ad essere inserita nelle mete non solo la Puglia ma anche tutte le rinomate località balneari, isole comprese.

Ad essere soddisfatti del traguardo raggiunto in poco tempo Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus, che ha sottolineato come tutta la società intenda proseguire sulla strada iniziale per offrire maggiori servizi e benefici ai passeggeri.

Queste le città collegate dalla compagnia:

Andria

Bari

Brindisi

Fasano

Foggia

Lecce

Monopoli

Ostuni

San Severo

Raggiungibili dalla Puglia sono invece Ancona, Bologna, Milano, Napoli, Parma, Pescara, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Termoli e Vasto.

Gli autobus Itabus permettono un’esperienza di viaggio ricca di conofort e servizi di qualità. Questi sono alcuni:

Sedili confortevoli , reclinabili e distanziabili con inserti in pelle, doppio bracciolo, poggiapiedi, tavolino richiudibile, luce, prese elettriche e USB a ogni posto.

, reclinabili e distanziabili con inserti in pelle, doppio bracciolo, poggiapiedi, tavolino richiudibile, luce, prese elettriche e USB a ogni posto. – Wi-fi 4/5G gratuito a banda ultralarga.

a banda ultralarga. – Ampio spazio fra i sedili.

fra i sedili. Distributori automatici di snack e bevande.

di snack e bevande. – Toilette.

Considerata una regione strategica del suo network, Itabus intende attivare il prima possibile nuovi collegamenti e inserire altre fermate. Per info su costi e orari si consiglia di visitare il sito ufficiale.