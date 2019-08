Le Isole Tremiti tante care al cantautore Lucio Dalla, sono una meraviglia della natura che necessitano, almeno una volta nella propria vita di essere visitate.

L’arcipelago di 5 isole, che comprende quelle di San Domino, San Nicola, Caprara, Cretaccio e Pianosa, sono comunemente definite come perle dell’Adriatico e si differenziano in quanto le prime due sono le più grandi e importanti, mentre le altre tre sono più piccole e rocciose. Ciò che accomuna queste meraviglie è sicuramente la ricca presenza della macchia mediterranea circostante, che si incastona alla perfezione con il paesaggio circostante, caratterizzato dal blu limpido dell’Adriatico. Il risultato finale, come facilmente intuibile, è al di sopra di qualsiasi migliore aspettativa e immaginazione.

L’aria che si respira non appena arrivati sulle due isole turistiche, quelle di San Domino e San Nicola, è unica e quantomeno rara. Tra le strette vie dei due isolotti sembra davvero che il tempo si sia fermato allo scorso secolo. Gli inestimabili edifici a picco sul mare conservano al loro interno un prestigiosissimo valore architettonico, oltre che storico.

Come arrivare alle Isole Tremiti

Raggiungere le Isole Tremiti è in realtà molto semplice. Tantissimi sono i collegamenti verso l’arcipelago del Gargano sia dalle principali cittadine pugliesi che dal Molise e dall’Abruzzo.

Diverse compagnie marittime, costituite da navi, motonavi, traghetti e aliscafi partono giornalmente da Manfredonia, Vieste, Peschici e Rodi Garganico. Le bellezze pugliesi, però possono essere raggiunte anche da Pescara, Ortona e Vasto come da Termoli.

È proprio da quest’ultimo porto che sono presenti numerose corse, la cui traversata varia in base al mezzo utilizzato.

Le partenze dalla Puglia, invece, hanno una durata media di circa un’ora: naturalmente ad incidere sulla durata del viaggio è il luogo dal quale si è partiti.

Come raggiungere i porti dell’imbarco

In auto

Prima di imbarcarsi, si potrà raggiungere, a seconda della partenza prestabilita:

Vasto e Termoli percorrendo la A14 Adriatica;

Rodi Garganico, prendendo l’uscita Poggio Imperiale-Lesina dalla A14 e imboccando la statale 693;

Vieste percorrendo da Rodi Garganico la strada statale 89

In treno

Per chiunque avesse deciso di visitare le Isole Tremiti arrivando in Treno, è preferibile scendere nelle stazioni di Termoli o di Vasto: queste città, trovandosi sulla ferrovia Adriatica, sono più facilmente raggiungibili e hanno i porti turistici a pochi metri.