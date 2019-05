La città di Bari si apre ai festeggiamenti del suo santo protettore, San Nicola. Come ogni anno, anche nel 2019 la festa in onore del santo di Myra è pronta per emozionare tutti i fedeli che si recano nel capoluogo pugliese per omaggiare il vescovo greco.

Festa di San Nicola 2019

Tanti sono gli appuntamenti dell’edizione del 2019 dei festeggiamenti (per conoscerli tutti clicca qui) che inizieranno ufficialmente questo pomeriggio.

La Festa di San Nicola, oltre a rappresentare una tradizione storica che si rinnova, è anche considerata anche una tradizione storica che si tramanda di generazione in generazione come un momento in cui ravvivare l’esperienza della fede per rafforzare tutti quei vincoli di comunione che legano i cristiani alla testimonianza del Santo.

A partire dalla giornata di oggi, 7 maggio, inizieranno quindi i solenni festeggiamenti in onore del vescovo greco, che ogni anno vengono compiuti per ricordare e rievocare la Traslazione di San Nicola attraverso un suggestivo corteo storico che riattualizza l’impresa dei marinai baresi, che portarono il vescovo greco in città.

La cerimonia dell’8 maggio, come da tradizione, vedrà prendere vita tra le viuzze di Bari Vecchia, contornata dall’abbraccio simbolico dell’Adriatico. Proprio sulle acque del mare, una volta che la statua varcherà il portale della chiesa, andrà incontro ai suoi pellegrini in una processione per le principali vie di Bari, per poi restare in attesa degli altri fedeli provenienti direttamente dalle barche.

Nell’ultima giornata dei festeggiamenti, invece, si ricorderà l’anniversario della Traslazione delle reliquie del 1087, anno in cui l’audacia di 62 marinai ha permesso che a Bari arrivasse quello che si è confermato essere il tesoro più bello, San Nicola appunto.

Le Frecce Tricolori

Tra tutti gli appuntamenti della Festa di San Nicola è impossibile non ammirare lo spettacolo in grado di affascinare grandi e bambini, quello delle Frecce Tricolori. La prima esibizione si terrà domani alle 16:30 in attesa dello sbarco della statua e della processione fino a piazza Del Ferrarese. Prima dell’evento, i locali saranno istituiti di un air display dal suolo a 400 piedi in un’area entro un raggio di 5 NM da Mola di Bari e un corridoio largo 4 NM dal suolo a 2000 piedi da Mola di Bari fino al lungomare Nazario Sauro di Bari.

Dove parcheggiare

Ma dove è più consigliabile parcheggiare per partecipare alla Festa di San Nicola 2019? Per l’occasione, la metropolitana di Bari accoglierà milioni di fedeli e turisti. Proprio per questo motivo il Comune e l’Ambtab hanno predisposto un piano speciale per la viabilità con bus, navette e attivazione di aree di sosta e Park&Ride con orari prolungati.

Dalle 05:15 alle 24:00 saranno attive le seguenti aree di sosta: F