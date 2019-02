Impianti sportivi, finanziati 8 milioni dalla Regione

La Puglia presto potrà aggiungere alle proprie bellezze degli impianti sportivi efficienti che saranno presenti da nord a sud. La Regione ha messo a disposizione 8 milioni di euro atto al rafforzamento di tali impiantistiche.

Questo finanziamento permetterà di rifocillare le casse dei Comuni interessati, che potranno migliorare gli impianti di tante società sportive.

La notizia è stata piacevolmente accolta dall’Assessore allo Sport Raffaele Piemontese che ha così commentato: “La Regione Puglia per la prima volta ha finanziato con oltre otto milioni e mezzo di euro 102 impianti sportivi pubblici dei Comuni. Quindi è una ristrutturazione dell’impiantistica sportiva e riteniamo che questi siano contenitori sociali utili per poter dare l’opportunità a tutti i cittadini pugliesi di fare sport all’interno di strutture comunali. Significa anche dare socialità, significa fare in modo che i cittadini possano fare sport per avere migliori stili di vita nei quartieri popolari, nei quartieri di periferia e avere modelli positivi anziché modelli negativi. È un investimento soprattutto sociale che abbiamo fatto in maniera imponente perché lo sport significa vita”.

Tutti i Comuni pugliesi interessati dagli impianti sportivi

Provincia di Foggia: Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carpino, Celenza Valfortore, Lesina, Monte Sant’Angelo, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, San Severo, Troia, Vico Del Gargano, Volturino e Zapponeta.

BAT: Bisceglie, Minervino Murge e Trinitapoli.

Provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Binetto, Bitetto, Capurso, Castellana Grotte, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Polignano a Mare, Terlizzi e Triggiano.

Provincia di Brindisi: Brindisi, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Ostuni e San Donaci.

In provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Alezio, Alliste, Aradeo, Botrugno, Caprarica di Lecce, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Galatina, Giurdignano, Lecce, Lequile, Leverano, Martignano, Matino, Melendugno, Muro Leccese, Nardò, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Racale, Ruffano, San Cassiano, San Donato di Lecce, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Seclì, Soleto, Spongano, Squinzano, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tricase, Tuglie, Ugento e Uggiano la Chiesa.

Provincia di Taranto: Carosino, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano e San Giorgio Ionico.