Immacolata in Puglia, gli eventi da non perdere

Al via oggi alla maggior parte degli appuntamenti natalizi e per il giorno dell’Immacolata in Puglia, gli eventi da non perdere raggruppati in questo articolo per voi.

Programmi fittissimi in tutta la Puglia nelle diverse piazze del territorio pugliese, di seguito vi elenchiamo alcuni tra gli appuntamenti più attesi di oggi.

La celebrazione dell’Immacolata nelle piazze pugliesi

Partiamo con un attesissimo evento: la “Sagra del Tarallo“. Dove? Gravina in Puglia, Piazza Plebiscito. Per tutti gli appassionati, l’evento inizia alle 19. Ingredienti principali: musica, divertimento e tantissimi taralli.

Il Castello di Ceglie del Campo a Bari apre le sue porte fino al 18 Dicembre dalle 18 alle 21.30. La seconda edizione di “Babbo Natale al Castello” vi aspetta presso il salone “Nodiss” del Castello di Ceglie del Campo con i suoi elfi e contradaioli. Alle 18 Babbo Natale accenderà l’albero di Natale ed il presepe in Piazza Santa Maria Del Campo ed accoglierà nella sua residenza presso il salone “Nodiss” i bambini con le loro letterine.

Bitonto vi da appuntamento alle 10.30 in Corso Vittorio Emanuele con il “Christmas Live“. A partire dalle 10 inoltre da Piazza Milite Ignoto, partirà il “Trenino della Felicità” con il suo percorso itinerante. Alle 18 appuntamento in Piazza Roma con l’accensione delle luminarie, i mercatini artigianali e gli stand di prodotti eno-gastronomici locali.

Da non perdere lo spettacolo di “Hell in the Cave“. Appuntamento fisso alle 19 nelle Grotte di Castellana con l’inferno Dantesco.

Manduria accoglie l’iniziativa “Famiglia al Centro“. Eventi dislocati in 3 postazioni differenti in città: Piazza Garibaldi, Largo San Leonardo e Largo Santa Maria. Vi attendono esibizioni magiche di artisti di strada. Inizio alle 18.30.

Taranto, precisamente Montemesola, inizia in mattinata con artisti locali a suon di musica e pastorali. Alle 20 in Piazza IV Novembre ci sarà l’accensione dell’albero di natale e degustazione di piatti tipici locali dolci e salati.

Non è finita qui, proseguiamo con altri appuntamenti

Noci vi attende alle 18 in Piazza Garibaldi con dolci, street band, trampolieri, cantastorie ed elfi. Senza dimenticare Babbo Natale che arriverà in carrozza per ricevere i piccini che potranno consegnarli le loro letterine. I bambini che porteranno le loro letterine riceveranno da Babbo Natale un piccolo regalino. Ci sarà anche l’inaugurazione dei mercatini natalizi, l’accensione della giostra e l’apertura dell’area di pony e cavalli del centro equestre DG.

Ostuni per l’occasione, inaugura il Villaggio di Natale fatto all’uncinetto con una lunga parata di Natale. Una coloratissima sfilata in vista per le 17 attraverso le vie del centro fino alla Villa Comunale dove avverrà l’accensione dell’albero di Natale.

San Cesario di Lecce inizia la giornata alle 10.30 con il “Trenino Tour” da Piazza Garibaldi. Sempre in Piazza: truccabimbi alle 11, apertura della casa di Babbo Natale dalle 10.30 e attesissimo “Magic Christmas Show” tenuto da mascotte della Disney con musica dal vivo. Presenti anche mercatini natalizi e stand enogastronomici caratteristici.

Polignano presenta il suo nuovo format “C’era Una Volta il Natale” con artisti di strada, spettacoli itineranti, concerti e laboratori. Eventi che dureranno per 4 giorni.

Conversano ci porta nel passato con il “Metroklang Village”. Dalle 10 alle 22 presso Casa Delle Arti Live Club ci saranno espositori con dischi in vinile, cd, musicassette, libri e tanto altro ancora. Non mancherà dell’ottima musica con il dj set della Metroklang Records.

Avete sicuramente capito che il divertimento per questa giornata di festa è assicurato!

Continuate a seguirci e fateci sapere dove passerete il giorno dell’Immacolata.