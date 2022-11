Il Piccolo Principe tra le stelle al planetario di Bari

Appuntamento magico per grandi e piccini quello di Sabato 19 e Domenica 20 Novembre: Il Piccolo Principe tra le stelle al planetario di Bari.

Si tratta di uno spettacolo di teatro-scienza tratto appunto dal racconto di fama mondiale dell’autore Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo affronta temi importanti come il significato di amore ed amicizia, rendendoli semplici anche per la comprensione dei più piccoli.

Il planetario offre al tutto una nota magica, infatti durante il racconto, il passaggio del Piccolo Principe da un pianeta all’altro della Galassia, ha come fine quello di illustrare la struttura dell’Universo.

Appuntamento da non perdere

Appuntamento da non perdere soprattutto se hai piccoli in casa e vuoi trascorrere una serata diverso dal solito con uno sfondo anche didattico. Per entrambe le date, sia per quella di Sabato che per quella di Domenica, lo spettacolo si terrà dalle 19:00 alle 20:00.

Per coloro che non sono mai stati al planetario, fa parte della Fiera del Levante sul Lungomare Starita.

L’ingresso è a pagamento. I bambini sotto i 4 anni, mostrando un documento di riconoscimento, hanno diritto ad ingresso gratuito.

La prenotazione è obbligatoria. Per tutte le informazioni di come fare si possono trovare sul sito del Planetario di Bari.

Continua a seguirci per restare aggiornato sugli eventi sul nostro territorio!