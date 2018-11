IAA, a Foggia Interventi con Animali per aiutare chi soffre di disagi

Giunge dalla provincia di Foggia una grande lezione su come sia possibile sviluppare un progetto di crescita psicologica e sociale dedicato a diverse persone affette da disagio psichico e fisico, grazie all’affetto e al lavoro svolto con gli amici animali. L’iniziativa dedicata al Corso di Formazione in IAA Interventi Assistiti con gli Animali è stata promossa dalla Asl di Foggia, in particolar modo dal dottor Luigi Urbano, Responsabile Scientifico del Corso e Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché Consigliere del Comitato Scientifico ENGEA Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali.

IAA Interventi Assistiti con gli Animali

I grandi risultati ottenuti hanno dimostrato che lavorare sull’IAA aiuta in maniera sostanziale le varie persone affette da disagio psichico e fisico che vivono in condizioni di marginalità sociale, conducendo a sostanziali progressi non solo per loro ma anche per le strutture sanitarie locali, determinando una riduzione dei costi e minori prescrizioni farmacologiche rispetto al periodo precedente al corso. Tra i punti di forza di questa variante della pet therapy già comune nel mondo della psicologia è possibile sottolineare l’amore incondizionato che i vari amici animali coinvolti hanno saputo dare, e la capacità relazionale con gli utenti dell’intera equipe che ha operato per supportare questo progetto.

Il seminario finale

Il Corso di Formazione in IAA ha avuto inizio nel passato 2017 ed ha seguito con precisione le Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, recepite dalla Regione Puglia con la delibera n.64 del 27/09/2016, nonché la normativa europea sull’argomento. Il progetto si è concluso con un seminario sull’utilizzo dell’IAA nelle situazioni di emergenza. A questa ultima lezione speciale, in via del tutto eccezionale, hanno preso parte i rappresentanti della Protezione Civile Regionale e locale, tra i quali il dottor Antonio Augurio, Funzionario della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e Matteo Perillo, il Presidente del Coordinamento del Volontariato della Provincia di Foggia. I risultati hanno saputo essere tanto importanti che si spera che l’iniziativa possa prendere piede ulteriormente nei prossimi tempi, e che molte altre Asl possano prendere spunto per creare iniziative innovative nel mondo dello sviluppo psicofisico delle persone con disagio.