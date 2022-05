Bartender pugliesi sul podio dell’ Edizione 2022 delle Sirene Competition

Le “Sirene Competition 2022”, evento Nazionale giunto alla quarta edizione, dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia, è tornato a dare voce a bartender e barlady provenienti da ogni parte d’Italia con lo scopo di confrontarsi ed esaltare le proprie creazioni sul tema dell’Art Nouveau.

Quasi completamente Pugliese il podio che vede al secondo posto Francesco Losappio di Barletta e al terzo posto Stefano de Martino Norante, anch’esso di Barletta.

La fase finale della competizione si è svolta a Verona dove 15 selezionati da tutta Italia si sono cimentati nella creazione di un drink, valorizzando i prodotti forniti dall’organizzatrice Elisa Carta, fondatrice dei rinomati “Liquori delle Sirene“, celebrando l’Art Nouveau.

Una Giuria a 5 stelle

Giuria d’eccellenza quella presente alla competizione: Fabio Bacchi, Direttore di “Bartales“; Francesco Cione, Corporate Bars & Beverage Director; Walter Gosso, Trade Advocacy Manager – Ambassador di Rinaldi1957 e la stella della casa Elisa Carta, come anticipato prima, fondatrice dei rinomati “Liquori delle Sirene“.

In una fase iniziale i partecipanti hanno dovuto passare le selezioni inviando le proprie ricette attenendosi al tema scelto e allo stesso tempo valorizzando i prodotti di “Liquori delle Sirene” forniti dall’azienda, sostenendo quindi uno studio dei minimi dettagli e una cura minuziosa di ogni particolare, non lasciando nulla al caso.

Conosciamo i protagonisti:

Il secondo classificato Francesco Losappio

Nome: Francesco Losappio



Nato: Brasile, adottato da famiglia Barlettana dall’età di 4 anni



Professione: Bartender



Passioni: musica, sport, calcio



Com’è andata la competizione?: E’ stato bellissimo e stimolante! E’ stata la mia prima esperienza in assoluto ed è stato bellissimo confrontarsi con altri concorrenti con idee e metodi diversi dai miei, ho avuto un gran piacere nel socializzare con loro ed imparare nuove tecniche.



Qual’è stato il momento più difficle? Quando mi sono reso conto di aver dimenticato l’ingrediente principale in albergo, panico!



Qual è stato il momento più bello?: Ricevere la stima e i complimenti degli altri partecipanti e colleghi i quali avevano anche molta più esperienza di me.



Cosa ti porti a casa da questa esperienza?: Più consapevolezza dei mezzi e ancora più voglia di mettermi in discussione e di soprattutto mantenere i legami che si sono creati con gli altri partecipanti.



Nome del drink presentato: Igea

Ingredienti: Aperitivo americano rosso delle sirene, crosskey gin, sciroppo di vite rossa (creato da me) e per guarnire in bellezza corallo/cialda di coriandolo

Il terzo classificato Stefano de Martino Norante

Nome: Stefano de Martino Norante



Nato a: Trani, da sempre vivo a Barletta



Professione: Bartender



Passioni: Barca a vela, lettura, cinema, viaggiare



Com’è andata la competizione?: Molto bene, ci siamo divertiti molto, l’aspetto migliore è soprattutto avere l’opportunità di conoscere colleghi di altre città con usanze e culture differenti dalle nostre. Inoltre abbiamo avuto la fortuna di lavorare in un posto bellissimo.



Qual è stato il momento più difficile?: L’ansia da prestazione nel momento della presentazione. E’ stata la mia prima gara Nazionale e la tensione era alle stelle!



Qual è stato il momento più bello?: Il decreto dei vincitori! Per me è stata già una vittoria arrivare tra i 15 finalisti, la proclamazione del terzo posto poi è stata bellissima!



Cosa ti porti a casa da questa esperienza?: Nuove conoscenze tecniche, nuovi colleghi conosciuti e un grande riconoscimento lo dobbiamo ad Elisa Carta, proprietaria della casa liquorifica che ci ha accolto come una mamma, una Signora con la S maiuscola.



Nome del drink presentato: Enchantè (Tecnica Stir and Strain, Bicchiere dipinto)

Ingredienti: Mezcal Espadin, Bitter Sirene, Aperitivo americano rosso Sirene, Cordiale di camomilla romana, succo di lime e Bitter alla cannella

Facciamo un grosso in bocca al lupo a questi professionisti del settore, sicuri che continueremo a sentir parlare di loro! Prossimo appuntamento: il 30 e 31 Maggio al “Roma Bar Show”.



Continua a seguirci e rimani aggiornato su tutte le notizie!