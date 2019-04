I marmi pugliesi alla fiera internazionale della pietra a Londra

La pietre pugliesi faranno tappa a Londra per partecipare al The Natural Stone Show, l’appuntamento fieristico di settore nel Regno Unito, che si terrà nella città britannica dal 30 aprile al 2 maggio 2019.

Il risultato di oltre 17 milioni di euro di export di tutti i marmi made in Puglia, particolarmente apprezzati per le loro caratteristiche di resistenza e durata, ha permesso alla partecipazione dell’evento.

A partecipare agli eventi ci sarà anche la Regione Puglia, in particolare con l’assessorato allo Sviluppo Economico in collaborazione con la società regionale in house Puglia Sviluppo. Queste istituzioni parteciperanno all’evento accompagnati da una delegazioni di imprese affinché possano essere sostenute nella promozione delle loro produzioni sul mercato britannico.

Importante occasione per le pietre pugliesi

Le pietre pugliesi avranno un’importante occasione per avviare nuove collaborazioni con gli operatori internazionali impegnati nell’architettura, nel design e nelle costruzioni. Promuovere le pietre e i marmi pugliesi in un contesto diverso da quello italiano potrebbe contribuire a creare intorno a tutta la produzione della regione un grande fermento nel settore delle costruzioni.

Dopotutto, anche l’area nella quale si terrà la manifestazione, i Royal Docks ad Est di Londra, è destinata a diventare la zona di costruzione più grande d’Europa. Questo affare porterà, solamente per Londra, un fatturato superiore ai 7,5 miliardi di sterline.

Il mercato pugliese, partecipando a questo evento, potrebbe incrementare la sua produzione all’interno del mercato estero ampliando i lavori non solo in Inghilterra ma anche nel resto di tutta Europa.

Gli eventi ai quali parteciperà la delegazione pugliese

Prima dell’inizio del The Natural Stone Show la delegazione pugliese si recherà nella sede del Royal Institute of British Architects per un incontro riguardante il settore lapideo in Gran Bretagna, con relatori di spicco nel mercato britannico del design e delle costruzioni di vario genere.

Durante il primo giorno della Fiera, invece, si terrà un evento di networking nello stand regionale che sarà aperto a tutti i professionisti del settore.

Questi due appuntamenti sono stati organizzati dalla Regione Puglia in collaborazione con la Camera di Commercio italiana per il Regno Unito.

I marmi e le pietre che saranno portati a Londra, cofinanziate con risorse del Por Puglia Fesr-Fse 2014/20, sono quelle di: