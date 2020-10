Helen Mirren dona il suo compenso al Comune di Tiggiano

Le iniziative del premio oscar Helen Mirren in favore della Puglia non sono ancora terminate.

Dopo aver partecipato alla puntata di Ulisse: il piacere della scoperta di Alberto Angela dedicata alla regina Elisabetta II, l’attrice ha deciso di donare il suo compenso al Comune di Tiggiano, sottolineando, ancora una volta, il suo amore per il Salento.

Perché la Mirren ha scelto Tiggiano

La scelta della località non è casuale: è in questo territorio che la Mirren vive con suo marito Taylor Hackford. A dare notizia della donazione è stato lo stesso sindaco di Tiggiano, che ha scritto su Facebook: “L’amore di Helen Mirren per il nostro borgo è tanto, così come la sintonia su tanti temi importanti. Il compenso della sua collaborazione di ieri sera con Alberto Angela, su Rai 1, è stato donato interamente al nostro Comune per la cura dell’agrumeto storico di Palazzo Serafini Sauli. Un grazie grande per questo ennesimo atto d’amore per la nostra cultura e per l’ambiente. Non certo scontato come molti potrebbero pensare”.

Il palazzo baronale Serafini Sauli, immerso nel verde di Tiggiano, è una struttura secolare di incredibile fascino all’interno della quale ha sede proprio il Comune (proprietario dal 1985) ed è un edificio con affaccio sul bosco e sul giardino. La sua maestosità, dunque, non deve essere sfuggita agli occhi della Mirren.