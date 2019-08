Tra i sentieri scoscesi e impervi del Gargano è possibile imbattersi in numerosi scenari della Natura particolarmente generosa con questo tratto di Puglia, caratterizzato dalle acque limpide a ridosso del Promontorio a nord della regione. Tra questi, lungo il litorale di Vieste, è possibile imbattersi in un ambiente tanto rarefatto quanto magico: quello delle due Grotte Sfondate, una conosciuta come ‘grande’ e l’altra ‘piccola’.

Omonime di quella di Otranto, anche la Grotte Sfondate di Vieste si presenta con simili caratteristiche, che non le rendono però meno uniche e particolari. Anche quelle a nord della regione sono caratterizzata da un grande vuoto al centro della roccia, dovuto dalla sua lenta erosione.

Particolarità e bellezza delle Grotte

Raggiungibili esclusivamente via mare, non appena varcato l’arco naturale che sembra quasi proteggerle da occhi indiscreti, ci si trova subito immersi tra alcune bellezze pugliesi (probabilmente) senza precedenti. Al loro interno, infatti, si può godere di un vasto panorama che spazia dal mare, alla roccia al verde mediterraneo. Oltre all’evidente bellezza, ciò che scatta subito agli occhi è sicuramente il silenzio del quale si può godere, la cui quiete viene solamente ‘rovinata’ dai gioiosi suoni di chi si tuffa nelle acque cristalline.

Oltre agli scogli circostanti, le Grotte Sfondate godono di una luce che le illumina dall’alto in modo zenitale e che fa brillare ancor di più le due differenti spiaggette presenti al loro interno.

Dove si trovano le due Grotte Sfondate

Nello specifico, la Grotta Sfondata Grande si trova nel Parco Nazionale del Gargano, nei pressi del promontorio di Vieste e a pochi metri dalla spiaggia di Baia dei Campi, dalla quale è possibile noleggiare una canoa per visitare questa meraviglia.

Grotta Sfondata Piccola, invece, si trova a poco più di 3 chilometri dalla più grande ed è anch’essa raggingibile da Baia dei Campi, dalla quale dista solamente 2 km.

Foto di: Matteo Nuzziello