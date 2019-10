Il ponte dell’acquedotto di Gravina in Puglia continua a sorprendere e affascinare le produzioni cinematografiche.

Come noto, infatti, solamente poco tempo fa la città in provincia di Bari si è trasformata in un set a cielo aperto e, nello specifico, il già citato ponte è stato percorso a perdifiato da uno scattante Daniel Craig, protagonista del No time to die, ultimo lungometraggio dell’agente 007 di James Bond.

“The last planet”

Nella giornata di ieri, invece, sempre lo stesso luogo è diventato lo scenario, francescano e spirituale, che farà da cornice alla nuova pellicola di un importante regista statunitense, Terrence Malick e del suo ultimo film, The last planet.

Sebbene la notizia della presenza in Puglia di Malick fosse già nota, in queste ultime ore sono stati diffusi alcuni dettagli. In particolare ieri il viadotto-acquedotto, che consente da secoli l’attraversamento dell’antico torrente Crapo, ormai tratto distintivo della città e porta di accesso all’habitat rupestre, è stato lo scenario di sfondo.

Cast

Il lungometraggio, che sarà un racconto cinematografico della vita di Cristo attraverso le parabole evangeliche, ha come protagonisti il premio Oscar Mark Rylance, in quello di Cristo Géza Röhrig (noto come interprete protagonista di Il Figlio di Saul) e Aidan Turner (la star di Lo hobbit e Poldark) novello apostolo Andrea. Con loro, tra gli altri, anche Joseph Fiennes (il giovane Shakespeare di Shakespeare in love) e Ben Kingsley (premio Oscar nel Gandhi di Richard Attenborough).

Tutti i film girati a Gravina di Puglia

The last planet, come ha ricordato il sindaco di Gravina in Puglia Alesio Valente, è solamente l’ultimo di una lunga lista che ha visto la città diventare la cornice di film come Il bene mio, per la regia di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini; Il ladro di giorni, con Guido Lombardi regista e Riccardo Scamarcio guest star; il Pinocchio scritto e diretto da Matteo Garrone, con interpreti del calibro di Roberto Benigni, Gigi Proietti e Rocco Papaleo; Tolo Tolo, di e con Checco Zalone.