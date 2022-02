“Scrivimi per sbaglio”: in streaming il lavoro del giovane regista pugliese

Dalla musica al mondo del cinema è un attimo. Lo sa bene Giuseppe de Candia, giovane cantautore di Molfetta che ha deciso di investire i panni di regista e attore nel suo primo progetto cinematografico, dal titolo “Scrivimi per sbaglio”.

Il cantautore, dopo aver rilasciato diversi singoli e aver ottenuto interessanti risultati su YouTube e le altre piattaforme di streaming musicale, ha deciso di esplorare l’universo cinematografico affiancato da una grande squadra tecnica.

Amore, confusione e la capacità di rischiare tutto e affidarsi al destino. Questi sono i temi chiave della storia di Alessandro, giovane liceale che si innamora di Chiara, sua compagna di classe.

Potrebbe sembrare una banale storia d’amore come tante altre, ma ci penserà il fato a intervenire per rimescolare le carte, o meglio la carta: una lettera che Alessandro scrive per la sua innamorata, ma che non finirà nella casella giusta.

Attualmente in concorso in diversi festival cinematografici internazionali dedicati ai giovani talenti, ha di recente vinto due premi come miglior regista emergente.

“Scrivimi per sbaglio”, qual è la storia

Una storia con giovani attori, ma che ruota attorno a temi che da sempre coinvolgono tutte le generazioni: amore, coraggio, ma anche la paura dell’ignoto e della reale scoperta di sé stessi.

In questo film le emozioni si susseguono una dopo l’altra, fino allo svelamento di cosa ci può riservare il destino quando ci pone davanti qualcosa di totalmente inaspettato. Ad accompagnare de Candia in questa avventura un cast di giovani promesse attoriali: Luca Costantino nel ruolo di Samuel, Paola Sinisi nel ruolo di Chiara e Michelangelo Camero in quello di Marco.

Il cast è poi arricchito da partecipazioni straordinarie: Nicola Losapio, già volto di note fiction italiane, il professionista della commedia dialettale Francesco Mastrodonato e infine Massimo Baldini.