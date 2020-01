Giovinazzo, ritrovata un’antica colonna nel centro storico

Il sottosuolo pugliese si conferma ricco di oggetti di inestimabile valore. L’ultimo ritrovamento di una lunga serie riguarda quello di un’antica colonna venuto fuori a Giovinazzo durante dei lavori privati di allaccio alla rete pubblica in via Marina.

Sebbene non si sappia ancora nulla della sua costruzione e della sua età, ciò che sembrerebbe certo, dopo gli iniziali accertamenti, è che la colonna sia precedente all’edificazione della Concattedrale di Giovinazzo, appartenente al XII secolo.

Le indagini della Soprintendenza

Dopo il sensazionale ritrovamento, i lavoratori, resisi conto dell’importanza di quanto appena rinvenuto, hanno contattato le autorità competenti che si sono subito recate sul posto. In via Marina, quindi, si sono precipitati il sindaco Tommaso Depalma e un archeologo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari che ha effettuato il primo sopralluogo. A questo, poi, si è aggiunto quello della responsabile della Soprintendenza, dott.ssa Anna Maria Tunzi, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzio, Cristina Piscitelli.

Tutti gli studiosi, inoltre, sono concordi nell’affermare che la colonna faccia parte di un sito ben più esteso, motivo per il quale non si esclude il ritrovamento di altri reperti che, come avverrà per questo, saranno poi rimossi, ripuliti e restaurati.

Giovinazzo, città dal ricco patrimonio storico-artistico

In attesa che indagini più approfondite possano rivelare maggiori informazioni, l’assessore Piscitelli ha commentato la notizia ricordando quanto sia affascinante scoprire pezzi della storia dell’antica città e quanto Giovinazzo, come noto, abbia un ricco patrimonio storico-artistico non ancora venuto alla luce.

Proprio per questo motivo, complice l’accordo con la Soprintendenza, è stato deciso che a breve verranno realizzati degli eventi all’interno dei quali non mancheranno delle lezioni di approfondimento di tutti i beni di valori di cui Giovinazzo è piena.