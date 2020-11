Giornata mondiale lotta al Diabete, in Puglia piazze in blu

Oggi, sabato 14 novembre, in occasione della giornata mondiale della lotta al diabete, anche alcune piazze della Puglia saranno illuminate con delle luci di colore blu, così come avviene in 60 Paesi del mondo.

A sensibilizzare le istituzioni nei confronti di questa iniziativa sono stati alcuni club Leo, i giovani Lions, che sono riusciti così a far aderire al progetto le seguenti città pugliesi:

Foggia

Gravina

Gioia del Colle

Taranto

Brindisi

Fasano

Nardò

Galatone

In questi comuni, dunque, questa sera alcuni importanti monumenti si coloreranno di blu.

Lotta al diabete, importanza della prevenzione

Come accaduto per altre giornate mondiali, l’obiettivo di questa iniziativa è quello di educare alla prevenzione del diabete e di una sua buona gestione così come le malattie correlate. Attraverso la giusta consapevolezza, infatti, è possibile raggiungere un’ottima qualità di vita in tutti i pazienti diabetici.

“Questa progetto – ha dichiarato Lorenzo De Marco, di Casarano, presidente dei Leo pugliesi – è volto a creare sensibilità attorno ad una patologia sempre più diffusa, anche tra i giovani, spesso causata da un’alimentazione scorretta; è importante che sin da piccoli si comprenda l’importanza di salvaguardare la propria salute attraverso uno stile di vita sano”.

L’iniziativa, promossa dalla federazione internazionale del Diabete e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, è giunta al suo ventinovesimo anno, ed è solitamente accompagnata da altri eventi di sensibilizzazione.