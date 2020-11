Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 37 panchine a Foggia

Si è celebrata ieri la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Per l’occasione, gli Organismi del Territorio di Foggia, i rappresentanti del Comitato “La Società Civile” hanno realizzato un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza al tema della violenza sulle donne, colorando alcune panchine presenti in città di rosso.

Oltre al colore simbolo della Giornata Internazionale, sui banchi sono state apposte delle frasi e immagini con il fine di accendere i riflettori e non dimenticare le tante donne che hanno subito ogni tipo di violenza, non solo fisica ma anche verbale. Come ahinoi dimostrano i dati, molto spesso i maltrattamenti si conservano tra le mura domestiche: basti pensare che dall’inizio della pandemia di Covid-19 è stato registrato un numero molto più elevato di casi.

Panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna

La panchina rossa, colore del sangue, è quindi il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più poiché portata via dalla violenza.

Data l’importanza della tematica, l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e all’Arredo urbano, ha accolto favorevolmente l’iniziativa sostenendola in tutte le sue fasi, autorizzando così la realizzazione di 37 panchine, che sono state dislocate in tutta la città.

Il Comune di Foggia ha inteso privilegiare e valorizzare panchine presenti nelle zone periferiche della città; una scelta dettata dalla volontà di sensibilizzare maggiormente la popolazione delle fasce più deboli della società, che sono spesso le più colpite dal fenomeno, così come si evince dai dati delle prese in carico del Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” dell’Ambito Territoriale di Foggia.

Sulle panchine, patrocinate dal Comune di Foggia, sarà apposta una targhetta riportante oltre al logo istituzionale e al logo dell’Organismo/i che ha/hanno realizzato la decorazione, il numero verde del Centro Antiviolenza, al quale ricorrere per segnalare situazioni a rischio o conclamate di violenza sulle donne.

È possibile consultare la mappa con tutte le installazioni collegandosi al seguente link.

La Regione Puglia, invece, ha illuminato di rosso il Palazzo della Presidenza Regionale.