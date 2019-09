Inizieranno domani, 1 ottobre, le riprese di un nuovo cortometraggio, che sarà girato tra le pugliesi Taranto e Sava.

La Puglia, dunque, continua a fare incetta di registi e produzioni cinematografiche che decidono di ambientare le proprie storie nei suoi paesaggi. L’ultimo della lunga lista sarà la pellicola scritta e diretta da Adelmo Togliani, Néo Kosmo.

Prodotto da Santa Ponsa Film con il sostegno di Apulia Film Commission, questo nuovo progetto avrà come protagonista l’attrice Giorgia Surina.

Di cosa parlerà il film

L’artista interpreterà Alésia, una tata androide frutto del progresso della tecnologia che, sebbene non programmata per questo, manifesta all’interno della famiglia emozioni, sentimenti e capacità di discernimento propri dell’essere umano. Questa caratteristica è molto strana: basti pensare che nel futuro prossimo nel quale è ambientato il cortometraggio la gente non comunica più, se non all’interno di una realtà virtuale, chiamata appunto Néo Kósmo.

Le conseguenze di questo sistema, che consentono di accedere a questo mondo parallelo collegandosi solamente attraverso dei caschi per la realtà virtuale. La famiglia borghese nella quale capiterà Alésia, composta da padre, madre e due figli, un adolescente e una ventenne, sta pian piano subendo un processo di dissociazione dalla realtà dato che i quattro non parlano più tra loro e passano intere giornate sul Nuovo Mondo.

Casting per il corto “Néo Kòsmo”

Negli scorsi giorni, come scritto sul sito dell’Apulia Film Commission, erano ricercate le seguenti figure:

– Tea: una donna sui 35/40 anni. Fisico asciutto e snello ma non necessariamente alta. Bella, curata, atteggiamento forte e incisivo. Madre di tre figli, due adolescenti e uno di circa due anni. È una donna fredda, dedita ai suoi interessi e anch’essa vittima di Nèo Kosmo, il mondo virtuale che la sottrae agli affetti veri.

– Alex: ragazzo adolescente 16 anni circa. Alto, magro, dal temperamento annoiato.

– Sara: una ragazza adolescente sui 17 anni, fisico asciutto, è una giovane annoiata e svogliata.

– Figlio piccolo: un bambino/a biondo di 6/10 mesi in grado di gattonare e che ancora non cammini.