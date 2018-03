Oggi sabato 17 e domani domenica 18 la città di Bitonto supererà le barriere del mondo fantasy aprendosi al continente di Westeros con “Le Cronache del Trono”: due giornate dedicate a “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, conosciute da tutti come “Game of Thrones”. La serie di libri, da cui è nato uno dei più famosi telefilm del momento, sarà celebrata per l’intero weekend nel centro della città della provincia barese con giochi, ospiti, allestimenti, riproduzioni sceniche, concerti.

“Le Cronache del Trono” è il primo raduno nazionale dei fan di “Game Of Thrones”, dove sarà possibile viaggiare di persona tra le atmosfere, gli intrighi, i segreti dei Sette Regni. Tra gli ospiti dell’evento sono previsti Daniele Giuliani e Letizia Ciampa, magistrali doppiatori italiani rispettivamente dei personaggi di Jon Snow, re del Nord, e Daenerys Targaryen, regina dei draghi, i quali hanno promesso una replica delle scene più famose del telefilm e di rispondere alle domande dei fan della serie.

Attraverso il centro della città di Bitonto sarà riprodotta fedelmente la capitale dei Sette Regni, Approdo del Re, e le strade del comune saranno ricche di feste, concerti, dj set e mercatini. È prevista la presenza di un’orchestra sinfonica per riprodurre le colonne sonore più emozionanti e significative della serie, mentre make-up artist professionisti specializzati in effetti speciali per il cinema saranno intenti a truccare tutti gli interessati.

Grazie alla presenza di cosplayers e attori professionisti sarà possibile in questo weekend dedicato a Game of Thrones, svolgere un percorso che permetterà di rivivere le scene salienti della serie, sarà presente anche un trono di spade allestito appositamente per permettere ai fan di scattare foto commemorative. Sarà possibile partecipare a masterclass di disegno sotto la guida di esperti del settore mentre falconieri si esibiranno con i loro compagni animali insieme a mangiafuoco, giocolieri, fachiri e giullari in spettacoli di fuochi e luci.

L’amministrazione comunale è entusiasta dell’iniziativa ed è probabile che in futuro riproporrà l’evento approfondendone le basi storiche che hanno ispirato la stesura de “Le Cronache Del Ghiaccio e del Fuoco”. Quella che si presenta ai fan della serie in questo weekend è un’occasione inedita per compiere un viaggio oltre i limiti della realtà direttamente nelle terre dei Sette Regni, per celebrare una serie di libri e telefilm che ha già battuto diversi record, avendo la possibilità di prendere finalmente parte al “gioco del trono”.