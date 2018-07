Galà della Focaccia, tutto il sapore della “ruota” a Bitonto

Partirà questa sera, 31 luglio dalle ore 20:00, il “Galà della Focaccia” nell’antico borgo di Bitonto.

La focaccia

Un’occasione più unica che rara per assaporare le specialità culinarie della gastronomia bitontina, tra cui proprio la tradizionale focaccia. Più che un piatto, una vera istituzione della cultura barese che con pochissime variazioni della sua ricetta è parte del cuore di ogni pugliese. L’evento, voluto dal Parco delle Arti in collaborazione con il Nuovo Gal Fior d’Olivi, sarà motivo per riconnettersi alle radici della terra degli ulivi, ma soprattutto per favorirne la conoscenza anche ai turisti che, per l’occasione, non potranno rifiutare un assaggio della tradizionale ruota di focaccia.

Gli antichi forni di Bitonto

La città ospitante, Bitonto, gode della presenza di ben due antichi forni che hanno forgiato la cultura culinaria della città: sono il Forno di San Giovanni e il Forno Antico. Molto più che semplici panifici, costruiti interamente in pietra, sono capaci di raggiungere gli 800 gradi, sfornando ancora pane e focacce di ottima qualità. I due forni sono la testimonianza indelebile di una storia locale, quella bitontina, che sin dall’epoca medioevale ha rappresentato un punto di riferimento per la città e per i suoi turisti.

Attivi ancora oggi e gestiti dalle famiglie che nei secoli hanno curato il tesoro culinario di Bitonto, i due forni rivendicano una preparazione dei prodotti tipici genuina e interamente inspirata alla tradizione. Senza aver mai stravolto la tradizionale ricetta di farina, sale, pomodori ed olio, rigorosamente extravergine d’oliva, la focaccia diventa negli anni il marchio di fabbrica di una cultura che, con il tempo, ha esportato un prodotto tanto semplice e tanto amato oltre i confini regionali sino ad essere imitato e reinventato, senza mai però raggiungere lo stesso risultato dato da un impasto rigorosamente made in Puglia.

Sarà affidato proprio al Galà di questa sera, al via a partire dalle ore 20:00, la possibilità di degustare il piatto tipico e l’onore di ricordare ai pugliesi le proprie origini, umili e legate alla terra, che si sono rese forza e virtù di un’intera comunità.