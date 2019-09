Come avevamo anticipato qualche giorno fa, le industrie cinematografiche continuano a voler ambientare i propri lungometraggi tra i paesaggi di Puglia.

Questa volta sarà interessato dalle riprese il centro storico di Ceglie Messapica, con in particolare la sua Piazza Vecchia. A darne notizia è stato lo stesso Comune, che ha concesso alla Maiora Film l’autorizzazione per girare alcune scene del film che avrà come protagonista l’attore Gabriel Garko.

Le riprese de “Il pendolo”

L’artista torinese, infatti, si aggirerà nella cittadina in provincia di Brindisi per le riprese de “Il pendolo” (titolo provvisorio), diretto dal regista Aureliano Amadei. Oltre a Gabriel Garko, inoltre, saranno presenti a Ceglie Messapica anche altri apprezzati attori come Giulio Beranek, Alessio Lapice, Ester Pantano e Marcello Mazzerella.

Stando alle prime indiscrezioni, lo staff del film e i suoi protagonisti dovrebbero arrivare a Ceglie Messapica già il prossimo 19 ottobre. La realizzazione del lungometraggio vedrà la collaborazione tra la Maiora Film, il Ministero dei Beni Culturali e l’Apulia Film Commission.

Lo staff a Ceglie Messapica

La scelta di ambientare alcune scene nel comune brindisino è avvenuta in seguito al sopralluogo, effettuato lo scorso 14 settembre, da parte della produzione cinematografica, la quale ha richiesto la disponibilità di usufruire di tavoli e sedie di un ristorante presente in piazza per allestire le scenografie, oltre ad alcuni spazi interni da trasformare momentaneamente nelle postazioni di trucco e parrucco degli attori.

Il Pendolo è una cooperazione internazionale che intende raggiungere un solo obiettivo: quello di unire in unico prodotto audiovisivo le aspettative e i gusti che possano essere accolti non solo da un pubblico italiano ma anche da uno internazionale. Questo film, si legge sul sito della casa cinematografica, intende suggerire la fusione di diversi generi e gusti che spaziano dalla commedia al film d’azione, dal cinema etnico a quello dell’assurdo fino a sfociare nel melodramma Bollywoodiano, termine con il quale si indica la fusione tra Bombay e Hollywood.

Per conoscere la trama del film e il ruolo di Gabriel Garko, dunque, bisognerà aspettare ancora un po’.