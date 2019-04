“From Puglia with Love”, parte la missione umanitaria dei medici nefrologi in Uganda

A partire da oggi, lunedì 29 aprile, medici e volontari pugliesi porteranno in Uganda, durante la loro missione umanitaria, uno slogan ben preciso: From Puglia with Love.

Questo messaggio concreto e diretto arriva dalla Puglia per riscoprire la vocazione all’incontro e alla cooperazione con popoli e culture distanti sono geograficamente ed umanamente tanto vicine.

L’inizio di questa missione segna l’avvio del progetto di cooperazione internazionale Potenziamento del Centro Dialisi e realizzazione del laboratorio di Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara, in Uganda.

Questa lodevole iniziativa, che gode del supporto della Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali – Sezione Relazioni Internazionali, rientra all’interno dell’idea di adozione territoriale ‘Puglia Village in Uganda’. Questa azione ha visto negli ultimi anni diverse associazioni pugliesi attive nel supporto della popolazione ugandese nell’area di Rushooka-Rwentobo.

Obiettivo di “From Puglia with Love”

L’obiettivo di From Puglia with Love è quello di mostrare il supporto da parte del Tacco d’Italia nei confronti di tutte le attività dell’Ospedale Universitario di Mbarara. Nello specifico saranno aiutati tutti quei pazienti che hanno bisogno della popolazione locale, espressa sia dai Frati Minori di San Francesco in Africa, che dagli stakeholders e dalla popolazione locale incontrati durante la precedente missione effettuata a novembre 2015.

Le due linee del progetto

Il progetto si suddivide in due principali linee di attività: da una parte sarà possibile partecipare al potenziamento del centro Dialisi e alla realizzazione di un Laboratorio di Immunopatologia Renale, dall’altro si potrà assistere alla formazione del personale tecnico e medico ugandese attraverso un periodo di formazione in Italia nei seguenti ospedali:

Policlinico-Giovanni XXIII di Bari

Policlinico di Foggia

Facoltà di Medicina dell’Università di Bari

Il team medico presente in Uganda, invece, prevede la partecipazione dei tre medici nefrologi Loreto Gesualdo, Anna Maria di Palma e Vincenzo Losappio, ai quali si aggiungono anche il nefrologo pediatrico Dott. Mario Giordano, una specializzanda di nefrologia Dott.ssa Diletta Stea e un’infermiera, la signora Emilia Marzano.

Saranno presenti anche altri volontari per supportare le attività all’équipe medica, Loredana Palazzo, Giuseppe Gesualdo e Stefano Squicciarini e il responsabile del progetto, Dott. Domenico Zonno. Le attività logistiche in Uganda saranno coordinate da Padre Carmelo Giannone, Provinciale dei Frati Minori di San Francesco in Africa.

Le attività presso l’Ospedale di Mbarara saranno invece coordinate dalla dott.ssa nefrologa Rose Muhindo.

From Puglia with Love, da oggi lunedì 29 al 26 maggio, aggiunge un nuovo capitolo all‘azione di adozione territoriale intrapresa negli ultimi anni da numerosi associazioni pugliese nei confronti del territorio ugandese, mostrando un segno tangibile alla cooperazione pugliese allo sviluppo dell’Uganda.