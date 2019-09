È stato presentato nella giornata di ieri nella stazione di Bari Centrale l’ultimo arrivo di Trenitalia, il Frecciargento 700.

Questo nuovo treno permetterà di migliorare e velocizzare i collegamenti tra la Puglia e le principali città italiane, tra le quali spiccano le grandi Milano, Torino e Venezia. Nato con l’idea di sostituirsi ai già presenti Frecciabianca, attraverso questa nuova offerta i viaggiatori potranno raggiungere le destinazioni in maniera più rapida e coccolati da maggiori comfort e servizi presenti a bordo.

Novità del Frecciargento

Trenitalia offre, attraverso il nuovo Frecciargento 700, un ulteriore mezzo per chi sceglie di viaggiare da e per la Puglia in treno, per un totale di 17mila posti a disposizione sulla rotta tra Milano, Bologna e Bari con 20 Frecce, 10 InterCity e 6 InterCity Notte.

Quando il primo viaggio

Per potersi spostare a bordo dell’ultimo arrivato, tuttavia, bisognerà attendere fino a domenica 29 settembre con partenza alle 15.35 dalla stazione di Milano Centrale e diretto in Puglia. Il primo viaggio verso Nord, invece, sarò inaugurato lunedì 30 settembre alle ore 5.32. Al momento continueranno ad essere garantite tutte le stesse fermate compiute dal Frecciabianca, le cui soste in Puglia continueranno a essere quelle di Barletta e Foggia, offrendo maggiori servizi e una migliore qualità e comodità del servizio.

Il rinnovo della flotta Trenitalia

Come spiegato dal Direttore Long Haul di Trenitalia Paolo Attanasio, la scelta dell’azienda è stata decretata in seguito alla volontà di rinnovare la flotta con dei treni più performanti e in grado di soddisfare maggiormente le richieste dei passeggeri.

Tra le principali caratteristiche del nuovo Frecciargento degne di nota sono la presenza di Wi-fi Fast a bordo, 500 posti a sedere e velocità massima di 250 km/h con due collegamenti giornalieri da e per la Lombardia.

Entro il primo semestre del 2020, tuttavia, saranno migliorati i collegamenti sulla linea Adriatica nelle stazioni di Ancona, Pescara, Termoli, Foggia, Bari, Lecce e Taranto.

I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Trenitalia e in tutte le biglietterie autorizzate.