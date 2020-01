Lotta contro tumori: 30000 dollari per la ricerca al dottor Tucci

È stata assegnata a un dottore foggiano, Francesco Tucci, una borsa di studio del valore di 30.000 $ (circa 26mila euro). Questa importante cifra, promossa dal Rotary Club Foggia e dalla Rotary Foundation Distretto 2120 del Rotary International, permetterà al giovane, da poco laureato all’Università di Foggia, di trascorre un anno a Rotterdam per proseguire con la sua ricerca contro i tumori.

L’intero importo, dunque, sarà destinato per il suo lavoro all’University Medical Center della città olandese per un progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia e l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Il metabolismo viene sfruttato dai tumori

Come spiegato dallo stesso neo dottore durante la conferenza stampa di presentazione, questo nuovo progetto permetterà un approfondimento strettamente collegato a quello realizzato per la stesura della sua tesi.

Il lavoro di Tucci, infatti, ha analizzato come il metabolismo venga sfruttato dai tumori per metastatizzare, per crescere e per resistere alla terapia. Grazie alla borsa di studio, dunque, potrà svolgere una ricerca parallela che consisterà nell’individuare come l’epigenetica permetta di modificare l’espressione dei geni e quindi di supportare i tumori nella crescita. L’obiettivo del neo laureato, dunque, sembra essere chiaro: continuare a lavorare nell’ambito della ricerca oncologica.

Il supporto del Rotary Club

La Rotary Foundation che ha promosso la borsa di studio, come spiegato da Antonella Quarato, presidente del Rotary Club Foggia, è un’istituzione del Rotary International nel quale si raccolgono fondi per diverse aree di intervento. Tra queste, appunto, è presente anche quella della cura delle malattie di vario genere.

Il Club, dunque, ha contribuito nella ricerca di alcune eccellenze in campo universitario e professionale per poi assegnare alcune sovvenzioni globali, come ad esempio il Global Grant, che vengono in parte finanziate dal Foundation Distrettuale e in parte da quella internazionale.

Quest’anno, quindi, è toccato al dottor Francesco Tucci vincere la borsa di studio. Non appena terminato l’anno di ricerche in Olanda, il medico dovrà poi tornare a Foggia per collaborare con l’Università.