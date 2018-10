Forte scossa di terremoto in Grecia, paura anche in Puglia

Paura nel cuore della notte quando intorno all’1:00 ora italiana una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la Grecia a largo dell’isola di Zante. Tanta paura ma fortunatamente nessuna vittima e danni limitati. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in altre zone del sud Italia come Calabria, Sicilia, Basilicata, oltre che in Albania e Malta.

In seguito al terremoto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha reso noto che “per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia l’allerta è arancio con possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge”. Un innalzamento del livello del mare è stato registrato a Capo di Leuca e a Otranto. Un’allerta tsunami è stata invece diramata in Grecia ma senza il reale riscontro di onde anomali, infatti nelle prime ore del mattino lo stesso allarme è rientrato dopo la verifica della stabilità del livello del mare.

I maggiori danni sono stati registrati a Zante, soprattutto nel porto, che resta in funzione mentre si stanno effettuando controlli in tutti i villaggi dell’Isola nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di energia elettrica. In una delle vicine Isole Strofadi sono stati riportati danni al monastero di cui è crollata parte della torre. Sulla costa, nella città di Pyrgos, è crollata una chiesa.

Tante le segnalazioni sui social pervenute sulla nostra pagina facebook dove diversi utenti hanno scritto di aver avvertito il sisma: “A casa mia a Barletta, letto, divano e lampadario hanno vibrato vistosamente”, “A Brindisi si è avvertita tantissimo e soprattutto è durata a lungo, non finiva più, vibrava tutto”.