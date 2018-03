Foggia ricorda le vittime delle mafie, la città scelta da Libera

È Foggia la città scelta da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per svolgere l’annuale celebrazione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie”, giunta alla XXIII edizione e quest’anno dal titolo “Terra, solchi di verità e giustizia”. La scelta del comune pugliese da parte dell’associazione non è stata casuale, ma è una dedica particolare a quella Puglia che resiste, fatta di gente che lotta ogni giorno contro la potenza e la ferocia di una mafia emergente e sottovalutata, responsabile in questi anni di una lunga serie di omicidi.

A dare la notizia agli organi di informazione è Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, alla sua terza esperienza in Puglia dopo le giornate organizzate nel 2008 a Bari e nel 2000 a Casarano, provincia di Lecce. L’organizzazione sceglie la regione Puglia per la forza che dimostra ogni giorno nel resistere ad una mafia nascosta, prepotente, a volte impunita. Sarà un moto di incoraggiamento per le persone che nelle associazioni, nelle cooperative, nelle realtà laiche e religiose, si impegnano ogni giorno per il bene della loro terra e del loro paese.

Foggia sarà il cuore pulsante di una giornata che vedrà altre 4mila manifestazioni in tutta Italia, come è successo nelle altre edizioni. Come da tradizione della Giornata della Memoria saranno letti i nomi delle vittime, ascoltate le testimonianze dei familiari colpiti, approfondite le tematiche della mafia e della corruzione, cercando di celebrare la resistenza ma anche puntare al cambiamento.

Protagonista della manifestazione sarà un’Italia che non si arrende e che intende lottare contro l’esistenza delle mafie, che sceglie il cambiamento all’accettazione, che non si limita a sopportare il male delle proprie terre ma cerca di risolverlo.

Il 21 marzo la RAI dedicherà ampio spazio televisivo all’evento, con collegamenti con Foggia durante i programmi “Uno Mattina” e “La Vita in Diretta” su RaiUno e una diretta alle 11:00 su RaiNews quando, sul palco allestito a piazza Cavour, saranno letti i nomi delle vittime di mafia. Alle ore 12:00 saranno trasmessi spezzoni del discorso di don Luigi Ciotti, successivamente la diretta riprenderà sul canale Newsroom Italia.