Florovivaismo Puglia al MyPlant & Garden 2026: prossima tappa Sanremo

Si è conclusa venerdì scorso con numeri da record la partecipazione del settore Florovivaismo Puglia al MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde che ha trasformato Milano nell’ombelico del mondo per vivaisti e floricoltori. Una delegazione di 28 eccellenze locali ha rappresentato i colori e i profumi della nostra terra, confermando che il brand Puglia non è solo turismo e gastronomia, ma anche innovazione botanica e qualità produttiva. L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, sottolineando come queste vetrine siano fondamentali per rafforzare l’export e aprire nuovi canali commerciali in un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità.

Florovivaismo Puglia: dai campi di Terlizzi e Leverano ai riflettori nazionali

Il viaggio dei fiori pugliesi non si ferma a Milano. Paolicelli ha infatti annunciato che il distretto del florovivaismo Puglia sarà protagonista anche alla prossima kermesse di Sanremo 2026. Un palcoscenico mediatico senza eguali che permetterà di mostrare a milioni di spettatori la maestria dei produttori di territori a fortissima vocazione come Terlizzi, Leverano, Taviano, Monopoli e Copertino.

Una Puglia da record: il Florovivaismo Puglia sesto in Italia per export

Le ultime elaborazioni di Unioncamere Puglia fotografano un settore solido e in continua espansione con circa 618 realtà che danno lavoro a oltre 3.200 addetti. Vola anche il valore dell’Export per il Florovivaismo Puglia, che solo nel 2024 registra 58,6 milioni di euro, con l’Unione Europea come mercato principale. Tutto questo ha fatto raggiungere alla nostra Puglia il sesto posto tra le regioni italiane esportatrici del comparto.

Le Capitali del Verde in Puglia: l’anima produttiva del territorio

Il cuore pulsante di questo successo batte in distretti storici che hanno saputo tramandare la passione per la terra trasformandola in industria d’eccellenza. Terlizzi, la “città dei fiori” per antonomasia, continua a dominare la scena del fiore reciso, mentre nel Salento, Leverano e Taviano si confermano hub strategici per la varietà delle produzioni e l’efficienza dei mercati locali. Non meno importanti i poli di Monopoli e Copertino, specializzati nel vivaismo ornamentale e nella riproduzione delle piante. È in questi comuni che la tradizione contadina incontra le tecnologie più avanzate, rendendo la Puglia un punto di riferimento internazionale per architetti del paesaggio e buyer globali.

Qualità e Innovazione: il patrimonio autentico del Florovivaismo Puglia

“Il florovivaismo è un patrimonio autentico del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore Paolicelli, “e i risultati confermano la forza di realtà imprenditoriali che investono costantemente in qualità e innovazione”. Grazie a strategie regionali mirate, le aziende pugliesi sono oggi capaci di competere con i giganti europei, portando nelle case di tutto il mondo non solo piante, ma un pezzetto di identità pugliese.

Archiviata la fortunata edizione milanese del MyPlant & Garden 2026, l’attenzione si sposta ora sul litorale ligure, dove la Puglia del fiore reciso e delle piante ornamentali è pronta a sbocciare ancora una volta sul palco di Sanremo 2026.

Fonte immagine di copertina: ANSA Puglia