Il Salento non è solamente sinonimo di spiagge paradisiache e borghi incredibilmente belli: in questa parte della regione anche le foci dei fiumi regalano degli scenari che meritano di essere conosciuti. In questa lista non poteva mancare quella del corso d’acqua Chidro, meglio conosciuto come il fiume dall’acqua limpidissima.

La particolarità di questo canale non è però la limpidezza delle sue acque, bensì delle temperature particolarmente fredde. Non distante da San Pietro in Bevagna, la riserva naturale del fiume Chidro sorge a pochi metri dal centro ed è al confine tra la provincia di Taranto e quella di Lecce. In questo punto, oltre al refrigerio dell’acqua ghiacciata, è possibile restare incantati anche dall’incontro tra il fiume e il mare. E così in pochissimi metri questo angolo recondito della natura consente di soddisfare tutte le esigenze: è infatti possibile godere dell’una o dell’altra senza che la scelta non faccia poi godere della limpidità delle stesse.

Il fiume Chidro

Il fiume Chidro è un corso non particolarmente lungo che scorre nel sottosuolo pugliese per circa 10 km. Nei pressi di Torre Colimena, frazione balneare di Manduria, tuttavia, è possibile toccare con mano la purezza e freschezza delle sue acque, grazie alla sua sorgente, meglio conosciuta come cratere, presente all’interno della riserva naturale.

Un altro spettacolo della natura che merita assolutamente di essere visto riguarda, poco prima della foce del Chidro in mare, dei suoi tre laghetti.

Storia e leggenda del fiume

Anche il fiume Chidro è protagonista delle numerose leggende che, di padre in figlio, vengono tramandate in Salento. La storia di questo corso acqua sembrerebbe essere legata addirittura a San Pietro Apostolo, il quale mentre era di ritorno a Roma si fermò presso la sua foce per effettuare i suoi primi battesimi a tutti gli abitanti dell’allora Bevania.

Perché visitare la foce del Chidro

Come già anticipato, le acque di questo luogo consentono, oltre che di rinfrescarsi, di godere di una temperatura piuttosto bassa che aiuta la circolazione. Un altro fenomeno quantomeno particolare riguarda, inoltre, i citri, che evidenziato il fenomeno dovuto al ribollire della sabbia causato dallo scorrere sottostante del fiume. Assolutamente imperdibile è anche il forte getto di acqua che fuoriesce dalla sorgente situata a 12 metri di profondità.

Foto di: @alelariccia93_ (Instagram)