Fiera del Levante, edizione 2018: ingresso a 3 euro, gratis per “ciclisti”

Tutto pronto per la Fiera del Levante, il consueto appuntamento barese giunto alla sua 82esima edizione. Mancavano solo le informazioni sul costo dei biglietti d’ingresso, prima del giorno fissato per l’apertura dell’evento, il prossimo 8 settembre, che quest’anno sarà costellato da importanti novità e propensioni verso un sodalizio con altre regioni meridionali.

Tre euro il costo dei ticket, acquistabili presso i botteghini disposti a ridosso dei varchi d’ingresso o direttamente online. Una somma che resta invariata rispetto allo scorso anno e a cui si aggiunge, come nel passato, l’incentivo ad utilizzare la bicicletta. Chi arriva in bici alla Fiera, infatti, non pagherà alcun costo di ingresso, così da incentivare la mobilità sostenibile, proprio come i disabili e i loro accompagnatori.

La Fiera del Levante 2018

Questa edizione (dall’8 al 16 settembre) rappresenta una svolta per la consueta fiera ospitata dalla città di Bari, non solo per la Puglia ma per l’intero meridione. L’onda lunga su cui gli organizzatori vogliono puntare è proprio quella di una partnership tra le regioni del sud Italia. Un sodalizio che sarà suggellato dalla probabile presenza del Ministro per il Sud Barbara Lezzi.

Sino ad ora si contano circa 600 espositori che, con i loro prodotti e la loro storia, rappresentano un incremento del 10% rispetto alla passata edizione. La vera novità, come anticipato, è la presenza di altre regioni che contribuiranno ad arricchire l’aria che si respira in Fiera. Si tratta della Sicilia, dell’Abruzzo e della Basilicata che si farà, ovviamente, portavoce della città di Matera (città europea della cultura).

Nove, quindi, i giorni in cui la città di Bari sarà invasa dai visitatori che attendono la Fiera, da anni ormai termometro economico della Puglia. Perno dell’edizione resta ovviamente il cibo, intorno al quale è previsto un folto calendario di appuntamenti organizzati dai singoli espositori. L’evento, infine, sarà anticipato da una serata di benvenuto dell’edizione 2018 con luci, animazioni per i più piccoli e spettacoli pirotecnici.