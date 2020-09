Feste patronali, contributo economico dalla Regione Puglia

Le feste patronali pugliesi saranno aiutate da un contributo economico. A stabilirlo è stata l’ultima giunta regionale che, nella giornata di ieri, ha approvato una delibera con cui mette a disposizione dei Comuni che intendono organizzare le proprie feste un aiuto per finanziare i maggiori costi derivanti dalle misure di sicurezza rese necessarie dall’emergenza Covid-19.

Come dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, le feste patronali hanno un altissimo valore simbolico e rappresentano un elemento identitario per le popolazioni pugliesi. È proprio con questa delibera, infatti, che si è deciso di sostenere i Comuni, contribuendo ai costi che si rendono necessari per assicurare lo svolgimento delle manifestazioni nella maniera più sicura possibile e comunque nel rispetto nelle regole stabilite a livello nazionale e regionale per la prevenzione e contrasto del Covid-19.

Feste patronali e linee guida per la realizzazione

“Già con la mia ordinanza di luglio – ha precisato Emiliano – avevo dato indicazioni chiare per la ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali. Con la delibera di ieri, anche grazie al lavoro di raccordo con le associazioni delle varie categorie interessate dalle feste patronali, svolto dal consigliere regionale Mario Pendinelli, mettiamo a disposizione dei Comuni interessati le somme per programmare la ripresa delle attività in sicurezza“.

Di seguito alcune delle linee guida da rispettare: