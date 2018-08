Gran Festa del pane e dell’olio, nona edizione in provincia di Lecce

È quasi tutto pronto per la nona edizione dell’attesissima Festa del pane e dell’olio che si terrà domani, venerdì 24 agosto, in piazza Umberto nel comune di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. L’evento si svolgerà in collaborazione e con il patrocinio della provincia di Lecce, del Gus (Gruppo umana solidarietà), con l’Unione dei Comuni Terre d’Oriente, con l’Associazione Nazionale “Città dell’olio” e con l’Associazione Nazionale “Città del pane”. L’appuntamento è in piazza alle 20:30 con una gran parata di tutte le città ospiti dell’evento, mentre alle 21 saranno aperti gli stand espositivi e degustativi delle produzioni agroalimentari delle città partecipanti.

La sesta edizione

Alle 21:30 partirà la sesta edizione della rassegna di musica popolare e canti del Mediterraneo “Folk Sound Festival”, organizzata in collaborazione con il Gus. Sul palco si esibiranno gli Aranee, gruppo di pizzica e suoni del Salento e Adriana Polo, con canti e suoni d’autore.

Le città in gemellaggio

La manifestazione coinvolge ogni anno diverse città in gemellaggio con il comune di Uggiano La Chiesa, quest’anno le realtà interessate sono quelle di Cerchiara di Calabria, Fossacesia, Ostra Vetere e Lugo di Vicenza. I comuni aderenti alle “Città dell’olio” e molti altri pugliesi e salentini sono coinvolti nell’iniziativa tra cui: Andria, Carpino, Otranto, Caprarica di Lecce, Alessano, Presicce, Soleto, Patù, Leverano, Cursi, Cannole, Bagnolo del Salento, Palmariggi, Giurdignano, Minervino di Lecce, Santa Cesarea Terme, Giuggianello, Poggiardo, Muro Leccese, Ortelle, Diso, Castro, Andrano, Spongano, Montesano Salentino, Nociglia, San Cassiano, Scorrano, Martano, Melendugno, Tuglie, Maglie e Gallipoli.

Una festa quella del pane e dell’olio che dal 2010 ha coinvolto quasi cento città provenienti da tutta Italia, oltre che alcune dall’estero, ospiti della Puglia nel nome di due prodotti straordinari come il pane e l’olio. In particolare quest’anno saranno circa trenta i comuni che interverranno alla manifestazione con la propria storia, i loro gonfaloni e le produzioni agroalimentari, per una giornata all’insegna delle eccellenze agroalimentari. Non mancheranno canti, balli e scambi culturali, per un momento di piacere e gusto.