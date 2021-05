Ferrovie del Sud Est, nuovi treni elettrici più veloci

Dallo scorso 26 aprile raggiungere Putignano da Bari è più veloce grazie all’arrivo di nuovi treni elettrici della compagnia Ferrovie Sud Est sulla linea Bari-Putignano via Casamassima.

Con 52 corse al giorno, i treni elettrici sono più veloci e frequenti nelle ore di punta e viaggiano su una linea moderna dotata del sistema di sicurezza che controlla il limite di velocità che permette di superare il vincolo del 50 km/h, permettendo così di risparmiare 20 minuti in meno da Putignano a Bari.

Gli orari di partenza del treno sono ciclici e si ripetono in tutte le fermate. Chi parte ad esempio da Putignano trova un treno in partenza per Bari ogni ora al minuto ’54, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera, chi invece parte da Adelfia troverà, nelle ore di punta, un treno ogni mezz’ora, al minuto ‘07 e al minuto ’37. Stesso principio per chi parte da Turi, Sammichele, Casamassima, Valenzano, Bari La Fitta e Ceglie-Carbonara.

Servizi dei nuovi treni

Questo risultato si è reso possibile grazie al rinnovo radicale dei 48 km di linea, al ripristino dell’elettrificazione e all’attrezzaggio del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), sia a terra che a bordo.

175 i posti a sedere su ogni ETR, comprese due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilità, 4 spazi portabici, una toilette e scaffali per bagagli di grandi dimensioni. Tra i servizi a bordo: display per le informazioni, pedane mobili per l’accesso di persone a ridotta mobilità, videosorveglianza, climatizzazione e sonorizzazione.

Sui treni si possono trasportare gratuitamente monopattini e bici. I bambini fino a 10 anni viaggiano gratis accompagnati da un adulto.