Ferragosto 2020 in Puglia, alcuni degli eventi imperdibili

Il Ferragosto 2020 si farà. Magari non in pompa magna come gli scorsi anni, ma in Puglia tanti sono gli appuntamenti imperdibili previsti per il 15 agosto.

Il coronavirus, per fortuna, non ha spento gli animi né degli organizzatori né dei turisti in regione: in ogni singolo angolo della Puglia, a partire dal Gargano a finire in Salento, sarà possibile vivere degli esilaranti appuntamenti in compagnia della musica e degli spettacoli live.

Dato che elencarli tutti non sarebbe possibile, abbiamo pensato di sceglierne solamente 3. Questo, naturalmente, non vi vieta di segnalarci altri eventi che si terranno in tutto il Tacco d’Italia.

Ostuni, concerto all’alba

Il primo appuntamento del Ferragosto 2020 si terrà durante le prime luci dell’alba di Ostuni. A partire dalle 5:15 del mattino, nel Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano, Rachele Andrioli e Rocco Nigro regaleranno uno spettacolo unico, in cui la bellezza naturale dell’aurora e le note si mischieranno alla perfezione.

I due giovani interpreti della terra pugliese, dunque, comporranno una raffinata cavalcata sonora tra brani delle diverse tradizioni ed epoche. Il tutto, come già detto, quando si scorgeranno i primi raggi solari, quando tutto si fa rosa, azzurro e zafferano, per un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura.

Cinzella Festival, Diodato in concerto

Sarà Diodato a concludere la quarta edizione del Cinzella Festival. Le Cave di Fantiano di Grottaglie (in provincia di Taranto) saranno impreziosite dalle note del cantante vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Unica tappa in Puglia, Diodato si esibirà nel suo live, occasione durante al quale canterà il suo album, Che vita meravigliosa, e molti altri brani del suo repertorio.

Elettra Lamborghini a Castellaneta Marina

In una discoteca di Castellaneta Marina, invece, il Ferragosto sarà festeggiato in compagnia di uno dei personaggi più discussi di sempre, Elettra Lamorghini.

La twerking queen si esibirà in alcuni dei suoi brani più famosi, come Musica (E il Resto Scompare), Pem Pem, Fanfare e tante altre ancora.

Il divertimento, anche in questa occasione, è assicurato.

