Il Ferragosto in Puglia è un appuntamento da trascorrere rigorosamente all’insegna di lunghe giornate al mare, durante le quali alternare il relax a lunghi bagni rinfrescanti.

A prescindere dalla località nella quale si vive o si è in vacanza, annoiarsi in regione (specialmente) durante la settimana del Ferragosto è praticamente impossibile: ogni singolo paese e spiaggia è in grado di accontentare ogni tipo di esigenza e gusto: che si tratti di iniziative culinarie o culturali ciò che sarà possibile sentire è il folclore tipico pugliese.

Questa settimana, speciale sotto diversi punti di vista, regala anche imperdibili concerti, che vedranno salire sui palchi di tutta la Puglia importanti ospiti.

Ecco un elenco di appuntamenti imperdibili, uno per provincia.

Massimo Ranieri a Foggia per Ferragosto

Il giorno di Ferragosto il capoluogo dauno potrà ascoltare gratuitamente l’intramontabile voce di Massimo Ranieri, con il suo spettacolo Sogno e son desto 500 volte.

Gli spettatori saranno deliziati nella splendida cornice di piazza Cavour dai suoi capolavori senza tempo, sketch divertenti e aneddoti curiosi. Non mancheranno, naturalmente, le sue canzoni più famose come “Rose rosse”, “Se bruciasse la città”, “Erba di casa mia” e “Perdere l’amore”.

Arisa a Trinitapoli

L’estate intenso dall’artista genovese Arisa vedrà la stessa esibirsi anche nel territorio della BAT, più precisamente a Trinitapoli.

Venerdì 16 agosto, la sua inconfondibile voce sarà presente in viale Vittorio Veneto per allietare la Festa dei Santi Patroni della cittadina, con il suo tour «Una nuova Rosalba in città» .

Durante l’appuntamento, oltre ad essere riproposte le canzoni del suo ultimo album, Arisa delizierà gli ospiti con i suoi brani di successo, come “Sincerità”, “Ma l’amore no”,“La notte, “Controvento” e tantissime altre.

Achille Lauro a Noci

Nella provincia di Bari, più precisamente nel Foro Boario di Noci, si esibirà invece un personaggio tanto criticato quanto amato: Achille Lauro.

Pseudonimo di Lauro De Marinis, il rapper italiano è conosciuto all’interno del mondo dell’underground hip hop e nella trap e ha preso parte all’ultima edizione di Sanremo, con l’ormai celebre brano Rolls Royce.

Achille Lauro si esibirà proprio nel giorno della Festa dell’Assunzione, e si esibirà come artista di punta nel festival Animenote rapfest, sul cui palco saliranno anche Sick Luke, DrefGold, 23.7, BHHM, Mista P e Shogun.

Ex-Otago a Fasano

Gli ospiti più attesi del Festival Costa dei Trulli, sono sicuramente gli Ex-Otago, che si esibiranno a Fasano sabato 17 agosto, per una tappa de “La notte chiama Tour 2019”.

Il concerto assume i contorni di uno show spettacolare, fatto di grande musica, coreografie, momenti di riflessione e tante sorprese: una vera e propria “Otagata all’ennesima potenza”. In scaletta, i loro pezzi più ascoltati: Gli occhi della luna, La notte chiama, Tutto bene, Costarica, Mare, La nostra pelle, Quando sono con te, Ci vuole molto coraggio, cui si aggiunge Amore che vieni, cover di Fabrizio De Andrè.

Cinzella Festival di Grottaglie

Anche quest’anno Grottaglie ospiterà il grande evento dedicato alla musica e al cinema, il Cinzella Festival, che si terrà a partire dal 17 al 20 agosto, nel suggestivo scenario delle Cave di Fantiano.

Il nome del festival evoca quello di una figura particolarmente nota alla cultura popolare tarantina: Cinzella sarebbe infatti una celebre “accompagnatrice” di uomini e adolescenti, una donna così speciale da aver lasciato un segno nella memoria del paese. Tantissimi sono gli artisti che si esibiranno durante questa edizione: i Battles, I Hate My Village e Digitalism Dj set (17 agosto), White Lies, i Marlene Kuntz (18 agosto), gli Afterhours (19 agosto) e Franz Ferdinand (20 agosto).

Daniele Silvestri all’Alba Locomotive

Il Locomotive Festival, dopo essere stato nelle città di Taranto, Brindisi, Mola di Bari, Cutrofiano e Melendugno, si concluderà il 17 agosto con un ospite di tutta eccezione: Daniele Silvestri.

L’artista accompagnerà il sorgere del sole nella cittadina di San Cataldo, per un appuntamento tutto da vivere in compagnia dell’ottima musica italiana.

Oltre agli appuntamenti con la grande musica italiana e anche internazionale, la Puglia durante la settimana del Ferragosto offre numerosissime sagre ed eventi, che potrai consultare cliccando qui.