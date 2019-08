Come avevamo annunciato qualche giorno fa, con l’arrivo del Ferragosto sarebbe aumentata la lista dei vip che hanno scelto di trascorrere l’estate in Puglia. L’ultimo grande nome che si aggiunge ad una lunga coda è quello della sportiva Federica Pellegrini.

Dalle limpide acque delle piscine degli ultimi mondiali di nuoto alle cristalline acque di Puglia il passo è stato davvero breve: la campionessa ha pubblicato sui suoi seguitissimi profili social uno scatto in bikini rosso, senza specificare il luogo. Numerosi fan, tuttavia, hanno commentato asserendo che la Pellegrini si trovasse a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto.

La Divina del nuoto italiano, tuttavia, non ha né confermato né smentito la sua presenza in Puglia, ma tra le foto nelle quali è stata taggata su Instagram iniziano a spuntare i primi selfie dei fortunati che l’hanno incontrata.

Federica Pellegrini e la Puglia

Non è la prima volta che Federica Pellegrini decide di trascorrere le sue vacanze in Puglia: già nel 2016 era stata con l’allora compagno Filippo Magnini tra le località di mare di Brindisi e Otranto.

L’anno successivo, invece, la campionessa aveva optato per le bellezze del Gargano, più precisamente quelle di Peschici, dove aveva trascorso del tempo con la sua famiglia.

A quanto pare, dunque, il Tacco d’Italia è una regione che la Pellegrini non disdegna e che raggiunge non appena possibile: gli scatti di questi ultimi giorni ne sono la conferma.

Vip in regione

L’estate 2019 ha registrato l’arrivo in regione di numerosi vip: gli ultimi di una lunga lista sono stati Marco van Basten, Naomi Watts, la famiglia Beckham e Michael Stipe dei R.E.M.

Come sottolineato da Coldiretti Puglia qualche giorno fa, ad essere apprezzate non sono solamente le località di mare, ma anche il turismo verde a contatto con la natura e quello enogastronomico, reso possibile grazie alla capacità di mantenere inalterate le tradizioni culinarie nel tempo. A non mancare, naturalmente, sono anche i servizi per il tempo libero, che hanno reso il Tacco d’Italia una delle mete preferite dei personaggi pubblici italiani e non solo.

Quale altro nome importante ci riserveranno gli ultimi 10 giorni di agosto? Sicuramente lo scopriremo presto.