Europei beach sprint: Bari sul podio

Il duo del Canottieri Barion Bari conquista il bronzo

Michelangelo e Alessandra Quaranta conquistano il terzo posto con la nazionale agli Europei di beach sprint in Spagna a San Sebastian.

Giovanissimi, fanno parte della categoria under 19. Conquistano il podio dopo aver vinto la finalina con la Gran Bretagna, completando il percorso in meno di 3 minuti.

I due atleti baresi stanno collezionando primati e titoli e dopo appena due settimane dall’oro mondiale a Saundersfoot arriva ora il bronzo agli Europei. E così possiamo ben dire che chiudono un Ottobre da record!

Grande orgoglio per il team

Contentissimo Francesco Rossiello, presidente del Canottieri Barion, le sue parole: “È difficile ripetersi a pochi giorni dalla conquista di un titolo mondiale ma Michelangelo ed Alessandra ci sono riusciti, conquistando un podio di assoluto valore”. Felicissimi anche la responsabile di sezione Maria Cristina Rizzo e l’allenatore Alessandro Dironzo, al seguito dei ragazzi anche in questa trasferta: “Il giusto premio – rimarca Rossiello – agli sforzi profusi dal circolo per consentire ai nostri ragazzi di gareggiare al meglio delle loro possibilità. Le medaglie ed i traguardi raggiunti sono il miglior monito per proseguire nel percorso avviato da qualche anno, nel rispetto della grande tradizione sportiva del Canottieri Bario”.

