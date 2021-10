Estate 2021 in Puglia: oltre 2,4 milioni di viaggiatori su rotaie

In Puglia questa estate oltre 2,4 milioni di viaggiatori hanno scelto i treni regionali per spostarsi all’interno del Tacco d’Italia. A dirlo Trenitalia, che con l’entrata in vigore del nuovo orario, si è arricchita di ulteriori collegamenti verso le principali località turistiche, per un incremento di passeggeri del +24% rispetto al 2020.

Tra le mete raggiunte direttamente in treno, le più apprezzate sono state Polignano a Mare – che ha registrato un aumento del 72% di passeggeri con 140 mila presenze, seguita da Monopoli (+53%, con 140 mila presenze), Lecce (+23%, con 130 mila presenze), Trani (+12%, con 100 mila presenze) e Foggia (+18%, con 90 mila presenze).

Particolarmente graditi dai viaggiatori anche i servizi combinati treno + bus, i link che permettono di raggiungere le principali località turistiche non direttamente collegate con il treno. Ripetuto il successo ottenuto lo scorso anno dal Salento link e dal Trulli link per raggiungere le spiagge del Salento e i comuni della Valle d’Itria.

Apprezzate anche le nuove proposte di quest’anno: Vieste link per raggiungere le spiagge del Gargano, San Giovanni Rotondo link per visitare il Santuario di Padre Pio, Monopoli beach link per arrivare alle spiagge di Santo Stefano e di Capitolo e Grotte link, per ammirare le Grotte di Castellana.

Tra le proposte di Trenitalia per incentivare l’uso del treno, la Promo Junior – che permette ai ragazzi fino a 15 anni accompagnanti da un adulto di viaggiare gratuitamente – è stata particolarmente gradita soprattutto dalle famiglie. Nella nostra regione sono stati oltre 16 mila biglietti venduti con questa formula.