Foggia, donna torna a camminare grazie all’esoscheletro

Dopo sei mesi in ospedale la giovane Francesca è tornata a camminare grazie all’utilizzo di un esoscheletro bionico. A raccontare la storia lo stesso Policlinico Riuniti di Foggia, il cui staff si è unito alla grande gioia della donna che è tornata a rivivere la straordinaria sensazione di muoversi sulle sue gambe.

Grazie alle ultra moderne apparecchiature in dotazione alla Struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa del nosocomio foggiano diretta dal professore Andrea Santamato, Francesca è tornata a deambulare grazie all’esoscheletro bionico Esko, il cui compito è proprio quello di permettere alle persone con deficit motori agli arti inferiori di raggiungere la postura eretta.

Vittima di un incidente stradale, la donna è stata seguita dall’equipe dei fisiatri della struttura per sei mesi e ora è assistita, con la stessa premura, anche dopo il ritorno a casa. Francesca è stata aiutata da parte dell’equipe impegnata in una giornata di formazione tipo: tutti gli operatori hanno seguito le indicazioni di personale già preparato per permettere ai pazienti di camminare in totale sicurezza e sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questi macchinari ipertecnologici.

Esoscheletro Esko, come funziona

Ekso è un robot indossabile sopra gli indumenti e viene attivato grazie al bilanciamento del corpo.

La struttura – in acciaio e carbonio – è attivata da quattro motori elettromeccanici alimentati da due batterie con un’autonomia di circa quattro ore. Una volta indossato, 15 sensori riconoscono l’assetto posturale del paziente, le informazioni raccolte dai sensori vengono elaborate da un computer e tradotte in tempo reale per il calcolo e la modulazione della forza, ampiezza e durata delle attività motorie, assistendo il paziente nello standing, nel bilanciamento e nella deambulazione. La Struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico Riuniti si conferma dunque un fiore all’occhiello del settore per Foggia e provincia: presto ci sarà un focus sulle attività sviluppate dalla direzione a 360 gradi.