Sarcoma triplo negativo: raccolta fondi per aiutare Emilia

La Puglia (e non) solo si sta mobilitando per aiutare una giovane mamma, la barlettana Emilia Lacerenza.

La 33enne, con una lunga vita da vivere, è purtroppo affetta da un sarcoma triplo negativo mammario metastatico. Le cure già somministrate, purtroppo, non sembrano aver fornito i risultati sperati e il male, estremamente raro e aggressivo, continua a non andare via.

Nonostante il tumore e i dati non certamente rincuoranti, Emilia non ha mai perso il sorriso e la sua gioia di vivere. Proprio per questo la barlettana non si arrende e continua a cercare delle possibili cure all’estero per sconfiggere il sarcoma in quanto in Italia non hanno avuto effetto.

La raccolta fondi per Emilia Lacerenza

Per permettere ad Emilia di potersi curare, dunque, è stata avviata una raccolta fondi.

Anche pochi euro, se uniti, possono fornire una nuova speranza di vita per la giovane mamma. La pagina Facebook appositamente creata, Tutti insieme per Emilia è stata ben presto inondata di messaggi di amore e di affetto per la battaglia che la barlettana sta portando avanti.

Il tam tam dei social ha permesso di abbracciare virtualmente la donna, che non smette di ringraziare tutti per il caloroso e sincero affetto che uomini e donne stanno manifestando nei suoi confronti.

Il messaggio di Emilia

“Come promesso, vi aggiorno. Sono alle prese con gli effetti collaterali della chemioterapia che sto provando… Non importa… Purtroppo le notizie che i miei medici mi inviano non sono ancora delle più confortanti… A quanto pare, al mondo (nel vero senso della parola) ancora non si conosce il mio ‘nemico’ e quindi il farmaco sicuro che lo distruggerebbe. Ma continuiamo a cercare… Notte e giorno… La fiducia non mi manca. Spero di potervi dare uno di questi giorni una splendida notizia. Nel frattempo non smetterò mai di ringraziarvi per quello che state mobilitando tutti quanti e di emozionarmi per tutto questo.

E, se posso, vi farei un’altra richiesta… Preghiere preghiere preghiere. A presto”.

Come donare

Intestatario: Emilia Lacerenza

IBAN: IT89L3608105138267551967557

Causale: Per donazione liberale spese mediche Emi

Per tutti coloro che, invece, vogliono DONARE tramite ricarica Postepay, queste sono le informazioni fondamentali:

Codice Fiscale: LCRMLE86S44A669W

Codice Carta Postepay: 5333 1710 8373 1642