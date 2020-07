Edda, bianco elegante di Cantine San Marzano

Il rispetto e la modernità del sistema viticolo di Cantine San Marzano assicurano la migliore resa dei vitigni pugliesi, che si trasformano in prodotti di assoluta eccellenza il cui singolo sorso è in grado di coinvolgere non solo il sapore ma anche tutti gli altri sensi.

Dal sapore pieno del Primitivo DOP alla freschezza leggera del Tramari e Liboll Rosé, si passa ai bianchi Edda, Talò Verdeca e Timo Vermentino.

Edda, il Bianco Salento IGP di San Marzano

Vino di tempra minerale, Edda (Lei in dialetto salentino) prende il suo nome proprio poiché la sua anima è quella di un’elegante donna salentina. La raffinatezza di questo prodotto è ritrovabile anche nel packaging: bottiglia ed etichetta rimandano ai tratti femminili di questo vino, comprendendone tutta la complessità e la ricchezza delle suggestioni mediterranee.

Edda è ottenuto da grappoli di Chardonnay, uniti a diversi autoctoni pugliesi, che di anno in anno si contendono il completamento del blend, come ad esempio il Fiano o il Moscatello Selvatico, un vitigno aromatico locale.

Ogni assaggio permetterà di degustare un sorso vellutato e una fresca vitalità che si bilanciano perfettamente, rendendo Edda un bianco che racconta non solo il territorio, il suo sole e la vicinanza al mare, ma anche delle affinate tecniche enologiche. Perfetto per essere abbinato con piatti di pesce di una certa struttura e persistenza, oltre che con i formaggi, Edda è (l’ennesima) scommessa vinta da Cantine San Marzano, che ha da sempre cercato di produrre un bianco di spessore, fine, elegante e longevo in una terra principalmente di rossi come è la Puglia.

Talò Verdeca, IGP giallo dai riflessi dorati

Non solo Edda: Cantine San Marzano produce anche Talò, una linea che include diversi varietali pugliesi, tra i quali rientrano anche il Primitivo e Negroamaro.

Autoctono principalmente utilizzato nei blend di DOP e IGP bianchi della regione,la Verdeca deve il suo nome da ‘verde’, proprio per sottolineare il caratteristico colore giallo verdolino dell’uva.

Dai riflessi dorati, la Verdeca è affinata in barrique di rovere francese per 3 mesi con periodici bâtonnage. Fresco e minerale con una buona persistenza sapida al palato, al naso rivela invece sorprendenti profumi di fiori bianchi e vaniglia.

Timo Vermentino, new entry IGP

New entry in casa San Marzano, il Timo Vermentino è prodotto da un vitigno non autoctono che però si adatta bene alle “coste” (Sardegna, Toscana, e ora anche Puglia).

Prodotto perfetto come complemento della cucina pugliese, ricca di piatti a base di pesce e di verdure, il suo vitigno ha una buona plasticità e si adatta ottimamente ai climi mediterranei.

Dalla sapidità accentuata, il Vermentino di San Marzano esprime altre sue note tipiche varietali, come la delicata nota olfattiva di petali bianchi e i persistenti sentori di macchia mediterranea.

Dopotutto, quale territorio migliore per sperimentare questo vino se non quello pugliese, regione ricca a livello ampelografico anche di uve bianche?