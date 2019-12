Le bellezze di Trani, Andria e del suo Castel del Monte saranno mostrate domani durante la trasmissione di Rai 1 “Easy Driver“, in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 11:40.

Il programma dedicato al mondo itinerante dei motori e condotto da Margherita Adamo con il pilota collaudatore Nicola Larini dedicherà quindi il prossimo appuntamento alle particolarità di questa zona di Puglia.

Le riprese, che si sono tenute la settimana scorsa, si sono tenute tra le due città della BAT con una visita nella fortezza tanto amata da Federico II di Svevia.

“Easy Driver” ha deciso di dedicare questa edizione all’innovazione, mostrando ai suoi spettatori come le auto e le moto interagiscano con l’ambiente e con il paesaggio, non senza dimenticare tutte le innovazioni rivolte al risparmio dei consumi.

La visita a Trani

Come raccontato dalla Pro Loco della Perla dell’Adriatico, le telecamere di “Easy Driver” hanno inquadrato il banchetto di prodotti tipici preparati per l’occasione sul fortino della villa comunale da parte dei docenti e degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Moro”.

Come ha dichiarato il presidente della Pro Loco Angelo Avvenire, l’incontro con gli autori di Easy Driver è stato preparato dai tranesi che hanno partecipato con passione e con l’auspicio di essere riusciti a dimostrare che la città sia non solo bella ma anche ospitale e accogliente.

Andria e Castel del Monte

Dopo le particolarità di Trani, la troupe si è poi spostata ad Andria, dove ha visitato il Museo del Confetto, per un appuntamento imperdibile per tutti i golosi.

Immancabile, dopo la parentesi culinaria, un viaggio verso Castel del Monte, per un’ennesima conoscenza della storia di questo maniero tanto caro allo Stupor Mundi.

Per maggiori dettagli, dunque, non resterà altro che aspettare la puntata di Easy Driver in onda domani mattina alle 11.40 su Rai 1.