Due Mari WineFest, a Taranto si festeggia con calici di vino

Il vino pugliese è da sempre rinomato e celebrato anche ben oltre i confini regionali raggiungendo spesso e volentieri anche coste intercontinentali, servito negli Stati Uniti come nel profondo oriente. Di particolare rilievo sono le colture vinicole dell’area meridionale della Puglia, quel tratto di Salento compreso tra Taranto e Brindisi, già rinomate con un gran numero di onorificenze elevatissime per qualità e gusto. È per questo che, proprio nel capoluogo ionico della regione, si prepara a prendere il via il Due Mari WineFest, grande festa che coinvolgerà non solo il pregiato prodotto pugliese ma anche tutta la cultura enogastronomica tipicamente meridionale, tarantina e del Tacco d’Italia.

Il Festival del vino dei Due Mari

L’obiettivo del Due Mari WineFest, atteso dal 22 al 25 di novembre nella cornice storica del Castello Aragonese di Taranto, è quello di rafforzare l’immagine di un territorio che fa della cultura enogastronomica un suo vanto non nascosto, diffondendola e pubblicizzando il comune da un punto di vista turistico e culinario. Attivo sin dal 2016, fin dalla prima edizione la manifestazione ha voluto rafforzare e valorizzare l’immagine della città di Taranto non solo attraverso il contributo delle realtà vitivinicole pugliesi più prestigiose, ma anche di quelle culturali, arricchendo il festival con eventi collaterali artistici, spettacoli culinari e concerti. Tutto questo, per consentire ad ogni visitatore di vivere un’esperienza totalizzante.

Le possibilità

Le diverse associazioni di categoria partecipanti in questa edizione 2018 del Due Mari WineFest, nome legato alla presenza di due diverse aree costiere nel comune tarantino, guideranno ogni utente attraverso un percorso rutilante e avvolgente, con prezzi agevolati anche per alberghi, percorsi turistici, ristoranti e molto altro. Tra le varie possibilità del festival del vino dei Due Mari saranno presenti anche masterclass, cene speciali e aree riservate ai bambini, in modo da garantire la massima libertà e di offrire nuove esperienze ad ogni visitatore interessato. Saranno quattro giorni di feste e celebrazioni dove il pregiatissimo vino pugliese sarà più che protagonista.