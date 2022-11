Drones Beyond 2022 a Bari

Drones Beyond 2022 a Bari: si tratta di un evento di grandissimo rilievo, dedicato a ruoli e prospettive della mobilità aerea. Rappresenta il più grande evento internazionale realizzato in Europa in un ambiente urbano.

Questo grandissimo appuntamento, iniziato oggi, è organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta), dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia con il patrocinio di Anci, nell’ambito del progetto Bari Open Innovation Hub / Casa delle Tecnologie Emergenti.

I droni sono il presente ed il futuro e sono in via di sviluppo in maniera davvero esponenziale. Sono ciò che domani chiameremo “sistemi aerei autonomi”. Interessano tantissimi settori e “Drones Beyond” è l’occasione perfetta per la presentazione di nuovi prodotti, progetti, idee e soluzioni della Urban Air Mobility. Il fine è quello di fornire al pubblico, attraverso queste due giornate a Bari, un’indicazione sull’attuale stato di sviluppo di tecnologie e applicazioni.

L’Urban Air Mobility ha un ruolo fondamentale nell’ambito di innovazione urbanistica e non solo, si parla anche di transizione sostenibile. Bisogna solamente arrivare a capire come queste grandissime innovazioni possano essere integrate nella mobilità urbana e nell’attuale trasporto urbano.

Appuntamento in Fiera Del Levante

Il programma di queste due giornate è veramente intenso e prevede anche nella giornata di domani, dimostrazioni da parte di esperti, di volo con droni in attività del controllo del territorio, monitoraggio, consegna merci e tanto altro ancora. Ci saranno moltissime aziende del settore che a loro volta terranno le dimostrazioni.

Visto il grande interesse anche in ambito scolastico, sono previste visite guidate e gare di droni per promuovere l’utilizzo dei droni e sensibilizzare i giovani studenti all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Per poter partecipare occorre registrarsi seguendo le indicazioni al seguente link: https://lnkd.in/dftG2jqk.

Cosa aspetti? Corri a registrarti e buona visione!